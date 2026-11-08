Ось чому на унітазі з'являються жовті кола: цей лайфхак допоможе позбутися їх назавжди

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Причин, чому на унітазі з'являються розводи, може бути кілька – і серед них далеко не завжди опиняється недостатньо ретельне прибирання, пише Martha Stewart.

Чому на унітазі з'являються жовті розводи?

Накопичення мінералів

Плями від твердої води можна легко видалити, якщо обробити їх правильним засобом для чищення. Передусім змийте воду в унітазі та помийте під обідком та навколо лінії води. Після цього слід використати відповідний засіб – це може бути магазинна побутова хімія, або ж розчин оцту, відбілювач чи паста з соди.

Якщо сліди не зникають, або ж у туалеті відчувається запах каналізації, потрібно перевірити бачок на наявність зношених деталей, іржі тощо. Каналізаційні запахи можуть з'являтися, якщо пошкоджена герметичність.

Якщо є ця проблема, не потрібно маскувати запах – натомість слід шукати джерело проблеми.

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Поширення бактерій

Ще одна причина появи непривабливого кільця на унітазі – це бактерія під назвою Serratia marcescens. Визначити її легко – якщо кільце не жовте, а помаранчеве, рожеве чи червоне, зазвичай у цьому винна саме бактерія.

Це досить поширене явище у вологих ванних кімнатах, а також коли туалет не використовується та не змивається досить часто.

У такому випадку слід скористатися сильним відбілювачем. Залиште його в унітазі на 10 хвилин, а тоді потріть його туалетною щіткою. Аби запобігти повторному розмноженню бактерій, слід покращити вентиляцію у ванній.

Протікання в унітазі

Деякі туалети підтікають, і роблять це досить тихо, тож це залишається непомітним. У воді завжди є мінерали – і якщо вода постійно тече, вона залишає по собі наліт та плями. Видалити такі забруднення можна так само як плями від твердої води. Але також слід подбати про те, аби перевірити унітаз на протікання.

Залишки засобу для миття

Деякі таблетки, гелі та засоби для чищення унітазів самі можуть забарвити унітаз. Також залишки мийних засобів притягують накип та бруд, а це призводить до знебарвлення. Сині та зелені плями іноді можуть означати плісняву, а іноді є наслідком засобів для чищення.