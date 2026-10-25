Сделайте это на участке в октябре: змеи больше не будут появляться возле дома

В октябре, когда температура воздуха опускается примерно до 15 градусов тепла, пресмыкающиеся активно ищут уютные места для зимовки и источники пищи, пишет Gardening Know How. Если не принять меры сейчас, весной во дворе может появиться целое новое поколение нежелательных соседей.

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Как сделать участок непривлекательным для рептилий?

Чтобы пресмыкающиеся обходили ваш участок стороной, воспользуйтесь основными рекомендациями:

Уберите укрытия. Расчистите двор от ненужных вещей, опавших листьев и обрезанных веток. Дрова и компостные кучи перенесите подальше от дома. Во время уборки обязательно используйте садовый инструмент или специальные плотные перчатки для защиты от укусов. Скосите траву. Подстригайте газон до высоты не более 7,5 сантиметров и подравнивайте края вдоль заборов. Змеи избегают открытых участков, где их легко заметят хищные птицы. Обрежьте нижние ветки кустов. Удаляйте нижние веточки кустарников, чтобы обнажить почву под ними и лишить пресмыкающихся тени. Смените материал для мульчирования. Вместо толстого слоя коры или соломы используйте для мульчирования грядок мелкий компост. Взять источники пищи. Если у вас есть кормушки для птиц, используйте специальный корм без мусора или закрепите поддон для сбора шелухи, чтобы не привлекать мышей и насекомых, которые служат пищей для рептилий. Заделайте щели и отверстия. Закройте все отверстия в сараях и под домом. Для временного закрытия щелей отлично подойдет металлическая вата. Ремонтные работы лучше проводить в середине дня, когда солнце самое жаркое и рептилии выползают, чтобы согреться.

Змеи в октябре ищут места для зимовки / Фото Pexels

Какое натуральное средство отпугивает змей?

Эфирные масла гвоздики и корицы содержат эвгенол, который раздражает обонятельные рецепторы рептилий и заставляет их убегать.

Для приготовления отпугивателя выполните такие шаги:

Смешайте в распылителе 1 литр воды, 15–20 капель чистого масла гвоздики и 15–20 капель масла корицы.

Добавьте 1 чайную ложку жидкого мыла, чтобы масло лучше растворилось в воде.

Хорошо взболтайте смесь и обрабатывайте вентиляционные отверстия, штабеля дров и пространство под крыльцом каждые две–три недели или после сильного дождя.

Когда температура стабильно опустится ниже 10 градусов тепла, обработку можно прекратить, ведь пресмыкающиеся уже уйдут на зимовку.

Что еще можно сделать, чтобы уберечься от пресмыкающихся осенью?

Дополнительно на участок можно привлечь сов, которые являются естественными врагами пресмыкающихся, установив специальные скворечники.

Также осенью пресмыкающиеся нередко выползают греться на тропинки, лесные поляны или каменистые склоны. Будьте внимательны во время прогулок и не просовывайте руки под поваленные деревья и и пни, где гадюки чаще всего устраивают укрытия.