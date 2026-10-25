Зробіть це на ділянці у жовтні: змії більше не з'являться біля будинку

У жовтні, коли температура повітря знижується приблизно до 15 градусів тепла, плазуни активно шукають затишні місця для зимівлі та джерела їжі, пише Gardening Know How. Якщо не вжити заходів зараз, навесні на подвір'ї може з'явитися ціле нове покоління небажаних сусідів.

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Як зробити подвір'я непривабливим для плазунів?

Щоб плазуни оминали вашу ділянку стороною, скористайтеся основними рекомендаціями:

Приберіть схованки. Розчистіть подвір'я від непотрібних речей, опалого листя та обрізаних гілок. Дрова та компостні купи перенесіть подалі від будинку. Під час прибирання обов'язково використовуйте садовий інструмент або спеціальні щільні рукавиці для захисту від укусів. Скосіть траву. Підстригайте газон до висоти не більше 7,5 сантиметрів і підрівнюйте краї уздовж парканів. Змії уникають відкритих ділянок, де їх легко помітять хижі птахи. Обріжте нижні гілки кущів. Видаляйте нижні гілочки чагарників, щоб оголити ґрунт під ними й позбавити плазунів тіні. Змініть матеріал для мульчування. Замість товстого шару кори чи соломи використовуйте для мульчування грядок дрібний компост. Заберіть джерела їжі. Якщо у вас є годівнички для птахів, використовуйте спеціальний корм без сміття або закріпіть піддон для збору лушпиння, щоб не приваблювати мишей та комах, які слугують їжею для плазунів. Заробіть щілини та отвори. Затуліть усі отвори в сараях і під будинком. Для тимчасового закриття шпарин чудово підійде металева вата. Ремонтні роботи краще проводити в середині дня, коли сонце найгріліше і плазуни виповзають на прогрівання.

Плазуни у жовтні шукають місця для зимівлі / Фото Pexels

Який натуральний засіб відлякує змій?

Ефірні олії гвоздики та кориці містять евгенол, який подразнює нюхові рецептори плазунів і змушує їх тікати.

Для приготування відлякувача виконайте такі кроки:

Змішайте в розпилювачі 1 літр води, 15 – 20 крапель чистої олії гвоздики та 15 – 20 крапель олії кориці.

Додайте 1 чайну ложку рідкого мила, щоб олія краще розчинилася у воді.

Добре збовтайте суміш і обробляйте вентиляційні отвори, купи дров та простір під ґанком кожних два – три тижні або після сильного дощу.

Коли температура стабільно впаде нижче 10 градусів тепла, обробку можна припинити, адже плазуни вже підуть на зимівлю.

Які ще хитрощі допоможуть уберегтися від плазунів восени?

Додатково на ділянку можна привабити сов, які є природними ворогами плазунів, встановивши спеціальні пташині будиночки.

Також восени плазуни нерідко виповзають грітися на стежки, лісові галявини чи кам'янисті схили. Будьте уважні під час прогулянок і не просувайте руки під повалені дерева та пні, де гадюки найчастіше влаштовують укриття.