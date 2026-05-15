Що посадити поруч з виноградом: правильне сусідство подвоїть урожай

Рослини, що ростуть поруч з виноградом, мають великий вплив на врожайність та якість плодів. Саме тому дачники розповіли про найкращих компаньйонів, які покращать смак та кількість винограду.

Виноград вибагливий до місця розташування та балансу поживних речовин у ґрунті, пише Deccoria.

Крім того, лози досить схильні до грибкових захворювань – борошнистої роси, антракнозу та сірої гнилі. Тому варто дуже ретельно спланувати сусідство поруч з виноградом.

Які переваги має правильне сусідство?

Певні рослини захищають виноград від хвороб і спонукають до рясного плодоношення. Інші можуть, навпаки, шкодити. Тому краще садити лише пріоритетні культури.

Стимулювання росту – дружні види впливають на прискорений розвиток лози;

Захист від хвороб – рослини, що ростуть поруч, виділяють речовини з бактерицидними та фунгіцидними властивостями;

Покращення якості плодів – коли поруч ростуть правильні рослини, то виноград стає більшим, солодшим та соковитішим;

Збагачення ґрунту – деякі рослини мають настільки хороший вплив на виноград, що діють як природне добриво, забезпечуючи азотом;

Аерація субстрату – рослини-компаньйони розпушують ґрунт на різній глибині, покращуючи умови росту ліан;

Приваблення корисних комах – правильно підібрані рослини привертають увагу сонечок та золотоочок, які знищують попелицю.



Поруч з виноградом варто садити корисні рослини / Фото Pexels

Які рослини посадити поруч з виноградником?

Виявляється, що список посадок величезний – від овочів до ароматних трав. Рослини-компаньйони повинні рости близько до стовбура. Рекомендована відстань – 30 – 50 сантиметрів, щоб забезпечити доступ до води і поживних речовин.

Троянди – перші на себе перебирають борошнисту росу, тому дачники мають можливість швидше діяти і зберегти виноградну лозу від зараження;

Чорнобривці, часник і цибуля – відлякують своїм різким ароматом шкідників;

Чебрець – пригнічує бур'яни й покращує структуру ґрунту;

Бобові культури – квасоля та горох збагачують ґрунт азотом;

Шпинат, кріп та щавель – можуть рости в тіні під виноградною лозою, забезпечуючи утримання вологи й збільшуючи соковитість плодів;

Орегано та базилік – підсилюють смак винограду.

Які рослини мають негативний вплив на лозу?

Деякі види пригнічують ріст винограду і навіть знижують урожайність. Сильними конкурентами вважається соняшник та кукурудза. Вони виростають високими і поглинають воду й поживні речовини.

Також не бажано, щоб поруч з виноградом росли пасльонові овочі – помідори, чебрець, перець, баклажани і картопля. Вони мають спільні захворювання та приваблюють однакових шкідників.

А от посадка поруч петрушки чи селери може призвести до розтріскування плодів і послабити рослину. Також виноград не варто вирощувати поруч з горіхом та хвойними деревами – ялиною та сосною.

Як захистити виноград від шкідників?

Досвідчений дачник на ютуб-каналі "Секрети виноградарства та садівництва" розповів, як захистити виноградну лозу від шкідників. Садівникам варто боротися з кліщами та листогризучими комахами. Якщо виноград не уражений, то варо застосвувати інсектициди для профілактики.

Якщо кліщі вже з'явилися, тоді потрібно використовувати спеціалізовані акарицидні препарати, що діють прицільно. Вчасне застовування дозволить зупинити поширення шкідника на ранньому етапі.

Через тиждень варто провести повторну обробку від грибкових інфекцій, зокрема оїдіуму, який починає активізовуватися наприкінці травня.

На які поради садівникам слід звернути увагу?

