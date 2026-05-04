Завжди буде свіжий: ось як швидко виростити вдома шпинат

Шпинат – це корисна зелень для салатів, тому його можна легко виростити навіть без великого досвіду. Потрібно лише врахувати правильний час посадки, достатню вологу та помірну температуру.

Шпинат найкраще росте навесні та восени, пише Martha Stewart. Ідеальною умовою є помірна температура, оскільки спека провокує швидке стрілкування.

Читайте також 5 фруктових дерев, які можна виростити з кісточок: результат приємно здивує

У цей момент рослина спрямовує сили на цвітіння, а не на формування листя. Щоб цього уникнути, шпинат висівають в прохолоднішу частину літа.

Як посадити шпинат?

Вирощування починається з насіння, яке добре сходить за правильних умов. Потрібно обрати сонячну ділянку з легким, добре дренованим ґрунтом.

Основні кроки посадки:

Розпушіть землю і додайте компост для живлення; Висівайте насіння неглибоко, залишаючи між ними невелику відстань; Дотримуйтеся ширини міжрядь приблизно на 30 сантиметрів; Регулярно поливайте, підтримуючи вологість без перезволоження; Після сходів прорідіть рослини, щоб вони мали достатньо простору для росту.

Які є види шпинату?

Існує кілька видів шпинату, які відрізняються зовнішнім виглядом:

Савойський – має зморшкувате листя, відрізняється витривалістю, але його складніше мити.

– має зморшкувате листя, відрізняється витривалістю, але його складніше мити. Напівсавойський – менш хвилястий, тому з ним простіше працювати.

– менш хвилястий, тому з ним простіше працювати. Плосколистий – гладке листя, яке легко очищується та підходить для салатів.

Придбати насіння шпинату можна на Промі. Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.

Як доглядати за шпинатом?

Рослина не потребує складного догляду, але є кілька важливих умов, без дотримання яких не буде гарного урожаю.

Сонячне світло

Шпинату потрібно 4 години сонця на день, а ще краще, коли це буде 6 – 10 годин. У спекотний період затінення допоможе продовжити сезон збору.

Ґрунт

Рослина добре росте на різних типах ґрунтів, тому головне, щоб вони не затримували зайву воду. Найкращий результат дає поживний ґрунт з достатньою кількістю органіки.



Для шпинату підходить різний тип ґрунту / Фото Pexels

Вода

Для соковитого листя важливою є рівномірна вологість. У середньому шпинат потребує 2,5 – 5 сантиметрів води на тиждень. При нестачі вологи листя може гірчити.

Температура

Оптимальною умовою для хорошого росту є прохолода. Рослина добре витримує навіть невеликі заморозки.

Добриво

Через кілька тижнів після проріджування можна підживити рослини. Найкраще шпинат реагує на добрива з високим вмістом азоту, які покращують ріст зелені.

Коли збирати шпинат?

Час збору залежить від того, якою саме має бути рослина – молодою чи повністю сформованою.

Перші листочки молодого шпинату зрізати можна вже через 20 – 35 днів. Збирати їх потрібно поступово, обриваючи зовнішні листки. Зріле листя шпинату з’являється приблизно через 4 – 6 тижнів. Спочатку треба знімати зовнішні листки, щоб стимулювати ріст нових у центрі.

Зверніть увагу, що вирощувати шпинат можна навіть у контейнерах. Висівати його можна густо й отримувати урожай навіть на невеликій площі.

Коренева система рослин неглибока, тому великий горщик не є обов’язковим, а глибший контейнер краще утримує вологу. Важливо лише, щоб у ньому був дренаж, а рослина росла в добре освітленому місці.

Зверніть увагу, що насіння шпинату не можна замочувати перед посадкою, пише Epic Gardening. Маленьке та слизьке насіння після замочування злипається, стає важким для рівномірного посіву і проростає гірше. Шпинат потрібно сіяти сухим без попереднього замочування, прямо на ґрунт, щоб забезпечити світло і рівномірну вологість для проростання.

Які ще є поради для садівників?

У травні дачники радять посадити хризантеми. Ці рослини бувають у різних кольорах. Вони цвітуть аж до перших заморозків, тож прикрашатимуть сад яскравими барвами впродовж літа й осені.

У мережі набирає популярності метод вирощування томатів догори дриґом. Він допомагає зекономити місце і зменшити ризик загнивання плодів. Для успішного вирощування важливо обрати компактний сорт томатів, забезпечити достатньо світла і регулярно поливати.