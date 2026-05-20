Не сода: цей поглинач вбере неприємний запах з холодильника за одну ніч

Навіть після ретельного миття у холодильнику залишається іноді неприємний запах. Найчастіше це стається через зіпсовані продукти, залишки їжі, розлиті рідини чи бактерії, які накопичуються у важкодоступних місцях.

Позбутися проблеми із запахом можна навіть без спеціальних засобів, йдеться у тіктоці блогерки Наталії Азарчик. Вона розповіла, як можна нейтралізувати неприємний аромат.

Чим вивести поганий запах з холодильника?

За словами жінки потрібно змішати у невеликій ємності воду та столовий оцет у рівних пропорціях – по одній частині кожного інгредієнта. Після цього суміш потрібно поставити у холодильник приблизно на 2 – 3 години.

Оцет працює як природний поглинач запахів, а спирт у його складі допомагає боротися з бактеріями. Після такої простої процедури холодильник стане помітно свіжим, без сторонніх запахів.

Що ще допомагає освіжити холодильник?

На сайті Martha Stewart йдеться про ще кілька інгредієнтів, які допоможуть позбутися неприємного аромату.

Активоване вугілля . Завдяки пористій структурі воно може вловлювати й поглинати запахи. Достатньо лише покласти миску з вугіллям на полицю холодильника десь на добу, щоб забути про різкі й неприємні запахи.

. Завдяки пористій структурі воно може вловлювати й поглинати запахи. Достатньо лише покласти миску з вугіллям на полицю холодильника десь на добу, щоб забути про різкі й неприємні запахи. Лимон . Кислота лимона має антибактеріальні властивості та свіжий аромат, який здатний замаскувати неприємні запахи.

. Кислота лимона має антибактеріальні властивості та свіжий аромат, який здатний замаскувати неприємні запахи. Кавова гуща. Залишок від кави може ефективно поглинати та маскувати сильні запахи завдяки пористій структурі. Треба лише взяти кавову гущу, що залишається після приготування напою й залишити у холодильнику на кілька днів.

