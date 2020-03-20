Актер Саймон Рекс заявил, что ему предлагали деньги за ложь о романе с Меган Маркл

Хотя герцоги Сассекские решили отречься от королевских обязанностей и переехали в Канаду, британские таблоиды не прекращают писать о них. На днях стало известно, что журналисты пытались подкупить актера Саймона Рекса за информацию о романе с Меган Маркл.

Об этом он рассказал в подкасте Hollywood Raw. Американский актер Саймон Рекс отметил, что к нему обратились сразу несколько таблоидов и предлагали 70 тысяч долларов за эксклюзивное интервью о романе с Меган Маркл, которого в действительности не было.

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Между нами ничего не было. Мы никогда даже не целовались,

– заявил Саймон Рекс.

Как журналисты нашли контакты, мужчина не рассказал, однако добавил, что он заинтересовал СМИ после информации о свидании с герцогиней Сассекской. Однако, как утверждает Саймон Рекс, это и свиданием назвать было сложно, потому что они с Меган Маркл просто пообедали после телешоу.

"Однажды мы встретились, но это не было похоже на свидание. Я просто познакомился с ней на телешоу, и мы вместе пообедали. Вот и все. Когда об этом стало известно, несколько британских таблоидов предложили мне деньги, чтобы я солгал, что мы якобы переспали. Я отказался, так как считаю, что я не имею права лгать и позорить королевскую семью", – рассказал Саймон Рекс.

Как известно, еще в октябре 2019 года принц Гарри подал в суд на владельцев таблоидов Тhe Sun и Daily Mirror. В иске герцог Сассекский обвинил журналистов в незаконном прослушивании его телефона и доступе к голосовым сообщениям, что нарушает его права человека.

Впоследствии к "войне" с прессой присоединилась и Меган Маркл. Она обратилась в суд, обвинив британский таблоид Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers в неправомерном вмешательстве в ее жизнь. Издание опубликовало письма герцогини с отцом, нарушило политику конфиденциальности королевской семьи.

Мы верим в свободу СМИ и объективную, правдивую журналистику... Но моя жена стала одной из новых жертв британских таблоидов, разжигающих кампании против частных лиц, не думая о последствиях,

– заявил принц Гарри.

Журналисты назвали такие действия герцогов Сассекских давлением на их работу и отстаивают свои права в суде.