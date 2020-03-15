Арнольд Шварценеггер показал своему псу, как мыть руки, чтобы не заболеть коронавирусом: видео

Знаменитый американский актер Арнольд Шварценеггер не остается в стороне от новостей о коронавирусе. Он заботится не только о своем здоровье, а учит своего домашнего любимца, как правильно мыть руки, чтобы уберечься от болезни.

Арнольд Шварценеггер, известный по главной роли в фильме "Терминатор", опубликовал на своей странице в инстаграме забавное и одновременно поучительное видео, которым призвал подписчиков не пренебрегать правилами гигиены, а тщательно мыть руки. В ролике он обучает этому своего песика Черри.

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Актер отметил, что моет руки примерно 50 раз в день и не меньше, чем 20 секунд. На самом деле, в нынешних условиях это очень важно, ведь такое простое занятие может оградить нас от заражения вирусом.

Я пытался провести урок мытья рук для Черри, но я думаю, что вы, друзья, уделите этому больше внимания. Будьте осторожны. Мойте свои руки. Слушайте ученых и экспертов. Вместе мы можем защитить друг друга,

– написал в публикации актер.

Отметим, по состоянию на 14 марта во всем мире зафиксировали свыше 145 тысяч случаев заражения коронавирусом. Центром пандемии стала Европа. Самая тяжелая ситуация в Италии – 21 157 инфицированных и 1 441 летальный случай. В Украине сейчас только 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания и 1 смерть. Правительства государств закрывают границы и вводят карантин. Граждан просят соблюдать установленные правила безопасности и оставаться дома.



Правила, которые помогут уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала