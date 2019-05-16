Евровидение-2019: онлайн-трансляция второго полуфинала

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Евровидение 2019 смотреть онлайн второй полуфинал - трансляция 16.05.2019
Онлайн-трансляция Евровидения-2019 / Коллаж: LifeStyle 24

Второй полуфинал Евровидения пройдет в Тель-Авиве. Песенный конкурс состоится уже сегодня, 16 мая, в 22 часа по киевскому времени. За главную победу поборются 18 представителей стран, 10 из которых войдут в финал, который состоится в субботу, 18 мая.

Ценители и поклонники песенного конкурса Евровидение-2019 прямую трансляцию смогут увидеть на телеканалах "UA: Первый" и "СТБ", сегодня в 22 часа по киевскому времени. С учетом того, что в этом году Национальный отбор в Украине для участия в песенном конкурсе Евровидение-2019 оказался довольно скандальным, Украина не представляет свою песню на Евровидении, соответственно голосовать также не может.

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В 22 часа прямую трансляцию Евровидения, вы сможете смотреть на нашем сайте.

Евровидение-2019: смотреть онлайн-трансляцию второго полуфинала

Музыкальный конкурс будет проходить на колоссальной сцене, созданной Флорианом Видером и установленной в Израильском центре торговых ярмарок и выставок – EXPO Tel Aviv. К слову, Флориан Видер был автором сцены Евровидения-2017 в Киеве.

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Евровидение-2019 – порядок выступления участников второго полуфинала:

1. Армения
2. Ирландия
3. Молдова
4. Швейцария
5. Латвия
6. Румыния
7. Дания
8. Швеция
9. Австрия
10. Хорватия
11. Мальта
12. Литва
13. Россия
14. Албания
15. Норвегия
16. Нидерланды
17. Северная Македония
18. Азербайджан

Напомним, что во вторник, 14 мая, в Тель-Авиве состоялся первый полуфинал песенного конкурса. Представители 17 стран демонстрировали свои песни и постановки, чтобы запомниться зрителю своим уникальным выступлением. В итоге только 10 из них попали в финал, который мы увидим в субботу, 18 мая.

Евровидение-2019: смотреть онлайн-трансляцию первого полуфинала:

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Евровидение-2019: где и когда смотреть прямую трансляцию второго полуфинала
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Теги: LifeStyle Музыка Евровидение Евровидение 2019 Новости Израиля
Источник: LifeStyle 24
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