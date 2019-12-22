Ханука 2019: что можно и нельзя делать в этот праздник

С 22 по 30 декабря весь еврейский народ отмечает Хануку – праздник победы добра над злом. Этот праздник предназначен дарить чудо и согревать сердца верующих. В день, когда зажигаются свечи, семья собирается за большим столом, поздравляют друг друга, читают священные молитвы и благословляют Всевышнего.

Ханука – один из самых длинных еврейских праздников, который длится 8 дней. Свечи устанавливают справа налево, а зажигают слева направо. Зажженные перед заходом солнца свечи должны гореть не менее 30 минут после наступления темноты. Какие существуют запреты и правила в этот праздник – читайте дальше.

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Что можно делать на Хануку

1. На Хануку у еврейских детей всегда приходятся каникулы, поэтому им принято дарить игрушки и давать карманные деньги.

2. Хозяйки в этот праздник готовят традиционные вкусности: пончики, картофельные оладьи, молочные и сырные блюда. Обязательное условие – все блюда должны готовиться с добавлением масла.

3. Зажигать ханукальный подсвечник надо всем независимо от материального положения.

4. Подсвечник со свечами надо выставить в окно. Таким образом хозяева дома сообщают всех о наступлении праздника.

5. На Хануку принято играть в ханукальный волчок, на каждой из четырех граней которого написана первая буква слов фразы "Чудо великое было здесь".



Ханука 2019

Что нельзя делать на Хануку

1. В этот день женщинам нельзя работать в память о том чуде, которое случилось много веков назад. В ходе восстаний евреи сбросили господство сирийских греков и спасли женщин от жестоких издевательств.

2. Нельзя использовать подсвечник, который используют в праздник Хануки в любой другой день, ведь это грех.

3. После завершения праздника, масло и фитили нельзя выбрасывать – их нужно сжечь.

4. В Хануку запрещено поститься.