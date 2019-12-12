Харви Вайнштейн провернул мирное соглашение: сколько получат жертвы продюсера

После двух лет судебной тяжбы голливудский продюсер и жертвы его сексуальных домогательств смогли прийти к согласию. Он предварительно договорился с более чем 30 актрисами и бывшими работницами его киностудии, которые разделят между собой 25 миллионов долларов. Однако бремя выплат материальной компенсации ложится на плечи страховых компаний.

Один из самых влиятельных продюсеров Голливуда может избежать наказания за сексуальные домогательства. Он в очередной раз пытается найти компромисс со своими жертвами и откупиться от наказания немалой суммой. Об этом сообщает американское издание The New York Times, ссылаясь на юристов, участвующих в переговорах.

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В мае в этом году уже появлялась информация, что представители продюсера предлагали жертвам соглашение на 30 миллионов долларов. Их должны были получить около 30 известных актрис и бывших работниц его студии "The Weinstein Company". Теперь сумма, которую смогут разделить жертвы громкого скандала, составляет 25 миллионов.

Предполагают, что Вайнштейну не придется признавать свою вину в суде и даже выплачивать средства из собственного кармана. Покрывать все материальные расходы будут страховые компании, которые представляют его обанкротившуюся киностудию.

Сейчас мировое соглашение между двумя заинтересованными сторонами получило одобрение только на словах. Оно не оформлено в каких документах и ​​не утверждено решением суда.



Харви Вайнштейн: продолжение нашумевшего скандала / Variety

В чем обвиняют Харви Вайнштейна?

Громкий секс-скандал с участием продюсера вспыхнул в 2017 году. Тогда более 100 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. После обнародования первых заявлений против Вайнштейна в США начало активно действовать движение против таких преступлений.

Официально Харви Вайнштейну выдвинули только три обвинения. А вскоре после этого – отпустили под залог в один миллион долларов. Сам продюсер в течение всего времени любую свою вину отрицает.