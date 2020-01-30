Хейли Болдуин призналась о нетипичной мутации рук, которая сопровождает ее всю жизнь

Американская модель и телезвезда Хейли Болдуин всегда сияет на красных дорожках и частных вечеринках. Впрочем, фанаты неоднократно обращали внимание на особенности ее рук. Оказалось, что у нее врожденная генетическая мутация, которая повлияла на руки и она является довольно редкой.

Наибольший интерес у фанатов жены Джастина Бибера вызвали мизинцы модели. Она неоднократно хвасталась своим роскошным кольцом, где можно было заметить кривизну пальца, или на светских мероприятиях, где она обнимала своего мужа.

К теме: Оззи Осборн признался о неизлечимой болезни Паркинсона: известна причина болезни

Джастин Бибер с Хейли Болдуин на кинопремьере фильма Bieber: seasons / Getty Images

Звезда решила покончить со всеми догадками, насмешками и слухами, поэтому рассказала о такой врожденной мутации, как эктродактилия. Своим признанием она поделилась в инстаграм-сторис.

Окей, давайте поговорим о мизинце. Я вечно над собой потешалась, и теперь всем могу рассказать, почему они такие кривые и страшные. У меня есть эта штука под названием эктродактилия, из-за которой мои мизинцы выглядят так, как выглядят. Это генетическое состояние, у меня оно было всю жизнь. Поэтому люди могут перестать спрашивать: "Что не так с ее мизинцами?" Вот что не так!

– не выдержала 23-летняя красавица.

"В заключение, пожалуйста, перестаньте меня ругать за мои мизинцы", – добавила она.



Хейли Бибер рассказала о врожденной мутации / Instagram-Stories / @haileybieber

Стоит добавить, что муж Хейли – Джастин Бибер – недавно также поразил мир своим признанием. Папарацци часто фотографировали певца с проблемной кожей и депрессивным состоянием. Но по словам звезды, у него обнаружили болезнь лайма, лекарства от которой негативно влияют на его внешний вид и эмоциональное состояние.