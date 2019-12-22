Ирина Билык поделилась чувственным снимком со своим 4-летним сыном

Украинская певица Ирина Билык не скрывает, что наслаждается материнством. Артистка вместе с фотографом Асланом Ахмадовым воспитывает 4-летнего сына Табриза. На днях звезда показала, насколько вырос ее отпрыск.

Ирина Билык – одна из самых активных блогеров украинского шоу-бизнеса. На инстаграм-странице певицы можно увидеть множество частных кадров, а также размышлений на важные темы. Не забывает 49-летняя Ирина Билык делиться и семейными фотографиями. 21 декабря в сети появилось ее чувственное фото с сыном Табризом.

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Вероятно, автором фотографии стал муж артистки – фотограф Аслан Ахмадов. Ранее Ирина Билык рассказывала, что он приедет в Украину, чтобы провести праздники и день рождения сына в семейном кругу. Для черно-белого фото звездная мама нежно обняла 4-летнего Табриза, укутав его в плед.



Ирина Билык с сыном Табризом / Instagram / @bilyk_iryna

Уже в посте артистка поделилась размышлениями о семейных ценностях. По словам Ирины Билык, не существует большей любви, чем родительская, что она и охотно продемонстрировала в кадре.

"Семейные ценности – не просто традиции, которые передаются из поколения в поколение. Это все, что семья переживает вместе внутри своего дома. Нет связи крепче, чем семейные узы и не существует чувства большего, чем родительская любовь", – прокомментировала фото Ирина Билык.

Что известно о сыне Ирины Билык?

Ирина Билык впервые показала своего младшего сына Табриза в апреле 2018 года. До этого она не рассекречивала информации о пополнении в семье и не демонстрировала фото мальчика. Вместе с мужем Асланом Ахмадовым и сыном Ирина Билык украсила обложку глянца, ошеломив своих фанатов.



В одном из интервью артистка рассказала, что 8 декабря 2015 года мальчика родила суррогатная мама. С Табризом Ирина Билык очень близка, ведь проводит с ним все свободное время. Кроме него, у артистки есть 20-летний биологический сын Глеб.