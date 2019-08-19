Яблочный Спас: что можно делать в этот день и приметы праздника

Праздник Преображения Господня, или Яблочный Спас, который известен еще с древнерусских времен, празднуют 19 августа. В народе этот день называют Яблочным Спасом. Какова история праздника и какие приметы в этот день – далее в материале.

На Яблочный Cпас, по древнему обычаю, освящают яблоки, груши, мед, обжиночные венки или пучок колосьев ржи и пшеницы. Этот праздник символизирует конец лета и похолодание. Как и все другие крупные религиозные праздники, верующие посещают богослужения в этот день.

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Яблочный Спас – история праздника

Этот день посвящен воспоминанию о превращении Христа своим ученикам на горе Фавор.

В этот день Иисус вместе с тремя учениками Яковом, Петром и Иоанном взошел на священную гору, чтобы помолиться. Именно в это время апостолы задремали и не видели Преображения Господня. Христос был одет в белоснежные одежды, которые всегда были символом чистоты, непорочности, веры и святости.

Спустившись с небес, Иисус начал вести беседы со своими пророками. После люди, что собрались рядом и наблюдали за этим событием, услышали с небес голос, который провозгласил Христа своим сыном. Это и стало поводом к празднованию Второго Спаса.

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На Яблочный спас освящают яблоки, груши, мед, колосья ржи и пшеницы

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Почему Спас называют Яблочным?

Праздник Преображения избран для благословения плодов, потому что в Иерусалиме именно в ту пору созревал виноград, который принято освящать в этот день. Гроздья винограда, а также колосья люди несли в этот день в храм в благодарность Богу. Но виноград рос не везде, поэтому эта традиция несколько изменилась — стали освящать яблоки.

В народном календаре на Яблочный Спас провожают лето. Этот праздник означает наступление осени и преобразование природы. Из-за этого даже еще одно народное название праздника – Осенины. Считается, что ночи после Спаса становятся намного холоднее. Поэтому и говорят: "Пришел Спас, держи рукавицы про запас".

Что нельзя делать в этот день?

В народе существовало поверье, что есть яблоки и блюда из этого фрукта до наступления Яблочного Спаса не стоит, а вот после 19 августа люди могли лакомиться этим фруктом.



До 19 августа нельзя было есть яблоки и блюда с ними

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Существует запрет есть яблоки до начала Спаса женщинам, которые потеряли детей. По поверью, если родители не ели яблок до Спаса, то детям на небесах раздадут подарки в этот день.

Также в народе говорят, что нельзя в этот день сгонять с себя или убивать насекомых, тем более мух. Если она села два раза на руку – это к исполнению желаний. Странная примета, но так говорят. А вот правда это или нет – проверяйте.

На праздник запрещается работать дома, разрешено только на кухне и в саду.

Что стоит сделать в этот день?

На Яблочный Спас принято угощать всех яблоками и, конечно, есть их самим. Яблоко символизирует плодородие и благополучие в семье, поэтому так вы хотите всего наилучшего родным и друзьям. Стоит отметить, что благополучие и большую силу несут только освященные в храме плоды. Поэтому перед употреблением необходимо совершить обряд освящения.

А еще в народе верили, что в день Спаса яблоки приобретают чудодейственную силу. Если откусить плод и при этом загадать желание – оно непременно должно осуществиться.

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Прикметы на Яблочный Спас

Яблочный Спас имеет немало примет, которые имеют обыкновение сбываться. Предлагаем некоторые из них:

Пришел Спас — бери рукавицы про запас.

Если съесть яблоко в день Спаса и загадать при этом желание, то оно обязательно сбудется.

Если на Спаса на вас два раза сядет муха, то это на удачу.

Какая погода в Яблочный Спас, такая будет в январе. Если днем идет дождь — зимой тоже будет много осадков.

Если на Спаса сухо — осень будет такая же.

Прошел Спас — ушло лето от нас.



Яблочный Спас символизирует конец лета и похолодание

После праздника люди начинают готовиться к наступлению осени. В народе говорят, что Яблочный Спас является завершающим моментом лета. В любом случае, этот светлый праздник несет в себе добро, надежду и обязательно веру в лучшие времена.