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Эмили Ратаковски выбрала соблазнительный наряды от украинского бренда: соблазнительный образ

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28-летняя американская модель неизменно поражает публику своими смелыми выходами. Она выбирает наряды от самых престижных домов моды, а в этот раз вкусам Ратаковски удалось угодить украинскому бренду Bevza.

Так, вчера звезда стала гостьей шоу "Поздняя ночь с Сетом Мейерсом" (Late Night with Seth Meyers) на телеканале NBC. Во время светского выхода она не стала изменять своим принципам и не утратила возможности, чтобы не похвастаться соблазнительным телом и потрясающей стройностью.

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Эмили Ратаковски надела шелковое мини-платье шоколадного цвета от украинского бренда Bevza из последней коллекции весна/лето 2020, которую дизайнер Светлана Бевза представила на Неделе моды в Нью-Йорке. Главным акцентом откровенного платья стал обнаженный живот, что позволило манекенщице засветить безупречное тело.

Для своего выхода она также выбрала черные босоножки на каблуках, которые добавили ее look дерзости. Эмили Ратаковски завершила образ макияжем с черными стрелками, блестящей помадой и легкой укладкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Yepez (@jennifer_yepez)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BEVZA (@bevza)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Эмили Ратажковски
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