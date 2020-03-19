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Юрий Горбунов показал, как занимается с сыном йогой

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Популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов не тратит напрасно время дома во время карантина. Пока его звездная жена Катя Осадчая, рекомендует подписчикам фильмы и сериалы, Горбунов учит сына осваивать начальные асаны в йоге.

Счастливый папаша, который теперь имеет больше времени, чтобы уделить его сыну, показал в сети, как проходит их карантин.

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"Карантин – это неожиданно много времени для семьи и хороший повод научить йоге сына! "Собака мордой вверх" у него очень хорошо получается!", – пишет Горбунов.

Звездные родители теперь трехлетнему сыну Ивасику уделяют максимум внимания, и охотно играются с ним даже машинками.

Кроме этого, Юрий Горбунов и Катя Осадчая, сегодня, 19 марта, впервые за много времени, выйдут вдвоем в прямой эфир в инстаграме в 22:00.

"Проведем сегодня вечер у камина вместе. #язалишаюсьвдома девиз нашей жизни сейчас. Именно так мы можем обезопасить не только себя, но и окружающих. Будьте здоровы и до встречи", – написал телеведущий.

 

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Автор: Юлия Турелык
Теги: Карантин в Украине 2020 LifeStyle Йога Катя Осадчая
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