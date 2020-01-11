Как слово "спасибо" звучит в разных странах мира: интересная подборка

Ежегодно в мире отмечают Международный день благодарности. Поэтому именно сегодня, 11 января, люди могут в очередной раз поблагодарить своих родных и близких. А как слово "спасибо" звучит на разных языках – смотрите в подборке LifeStyle 24.

ЮНЕСКО и ООН инициировали немало праздников, которые должны напоминать людям о ценности хороших манер и вежливости. Среди них – Международный день благодарности, который ежегодно отмечают 11 января.

Интересно: 11 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Впервые слово "спасибо" было зафиксировано во французском словаре 1586 года. В каждом языке и диалекте нашелся свой аналог, чтобы выразить благодарность. Поэтому к празднованию этого праздника приобщаются едва ли не все государства мира. Во многих странах принято в это время устраивать ярмарки, фестивали, конкурсы и другие развлекательные мероприятия. Кроме этого, выпускают особые открытки, которые охотно покупают тысячи путешественников.

В Международный день благодарности журналисты LifeStyle 24 решили также призвать читателей сказать спасибо близким и предлагают ознакомиться, как это слово будет звучать на других языках.



Международный день "спасибо" / Amazon

Слово "спасибо" в разных странах мира:

Азербайджанский язык – çox sag olun (большое спасибо), tesekkur edirem

Английский – Thank you

Арабский (Египет) – Shoukran

Арабский (Восток, Северная Африка) – Saha

Африка – Dankie

Белорусский – Дзякую

Болгарский – Благодаря

Венгерский – Köszönöm

Вьетнамский – Cám ơn

Гавайский – Mahalo

Нидерландский – Dank u wel / dank je wel

Греческий – Evkaristo

Грузинский – Mahd-lobt

Индонезийский – Terima kasih

Исландский – Takk

Испанский – Gracias

Итальянский – Grazie

Латышский – Paldies

Литовский – Ačiū

Немецкий – Danke schön

Норвежский – Tak

Польский – Dziekuje bardzo

Португальский– Obrigado (мужчине), obrigada (женщине)

Румынский – Mulţumesc

Сербский – Хвала

Словацкий – Dakujem

Тайский – Kabkoon krup

Турецкий – Teşekkür ederim / Sagolun

Узбекский – Rahmat

Украинский – Дякую

Финский – Kiitos

Французский – Merci

Хорватский – Hvala

Чешский – Dekuju

Шведский – Tack

Японский – Arigato