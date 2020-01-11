Как слово "спасибо" звучит в разных странах мира: интересная подборка
Ежегодно в мире отмечают Международный день благодарности. Поэтому именно сегодня, 11 января, люди могут в очередной раз поблагодарить своих родных и близких. А как слово "спасибо" звучит на разных языках – смотрите в подборке LifeStyle 24.
ЮНЕСКО и ООН инициировали немало праздников, которые должны напоминать людям о ценности хороших манер и вежливости. Среди них – Международный день благодарности, который ежегодно отмечают 11 января.
Интересно: 11 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
Впервые слово "спасибо" было зафиксировано во французском словаре 1586 года. В каждом языке и диалекте нашелся свой аналог, чтобы выразить благодарность. Поэтому к празднованию этого праздника приобщаются едва ли не все государства мира. Во многих странах принято в это время устраивать ярмарки, фестивали, конкурсы и другие развлекательные мероприятия. Кроме этого, выпускают особые открытки, которые охотно покупают тысячи путешественников.
В Международный день благодарности журналисты LifeStyle 24 решили также призвать читателей сказать спасибо близким и предлагают ознакомиться, как это слово будет звучать на других языках.
Международный день "спасибо" / Amazon
Слово "спасибо" в разных странах мира:
Азербайджанский язык – çox sag olun (большое спасибо), tesekkur edirem
Английский – Thank you
Арабский (Египет) – Shoukran
Арабский (Восток, Северная Африка) – Saha
Африка – Dankie
Белорусский – Дзякую
Болгарский – Благодаря
Венгерский – Köszönöm
Вьетнамский – Cám ơn
Гавайский – Mahalo
Нидерландский – Dank u wel / dank je wel
Греческий – Evkaristo
Грузинский – Mahd-lobt
Индонезийский – Terima kasih
Исландский – Takk
Испанский – Gracias
Итальянский – Grazie
Латышский – Paldies
Литовский – Ačiū
Немецкий – Danke schön
Норвежский – Tak
Польский – Dziekuje bardzo
Португальский– Obrigado (мужчине), obrigada (женщине)
Румынский – Mulţumesc
Сербский – Хвала
Словацкий – Dakujem
Тайский – Kabkoon krup
Турецкий – Teşekkür ederim / Sagolun
Узбекский – Rahmat
Украинский – Дякую
Финский – Kiitos
Французский – Merci
Хорватский – Hvala
Чешский – Dekuju
Шведский – Tack
Японский – Arigato