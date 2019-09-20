Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым рэпером, – Forbes

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Канье Уэст
Канье Уэст / www.gettyimages.com

Американский рэпер и муж светской львицы Ким Кардашян Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым хип-хоп артистом по версии влиятельного журнала Forbes.

Новый рейтинг опубликован на официальном сайте издания Forbes. Отмечается, что его заработок в 2019 году составил 150 миллионов долларов на одних только кроссовках Yeezy, которые он выпустил совместно с Adidas.

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Канье Уэст возглавил рейтинг Forbed впервые в жизни. В прошлом году на первом месте был рэпер Jay-Z, который в 2019 году занял второе место, заработав 81 миллион долларов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Третье место занял канадский рэпер Дрейк с заработком в размере 75 миллионов долларов.

В первую десятку также вошли: Дидди, Трэвис Скотт, Эминем, DJ Khaled, Ламар, Migos и Childish Gambino.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Forbes Канье Вест
Источник: LifeStyle 24
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