Кейт Миддлтон и принц Уильям выбрали школу для младшей дочери: детали

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Кейт Миддлтон, принц Уильям и их дети
Кейт Миддлтон, принц Уильям и их дети / Getty Images

Младшая дочь герцогов Кембриджских вскоре достигнет того возраста, в котором дети в Великобритании должны идти в школу. Королевские родители уже выбрали учебное заведение для Шарлотты.

Согласно законам Великобритании, дети, которым исполнилось 4 года, должны оставлять садики и идти учиться в школу. Так, герцоги Кембриджские уже выбирают учебное заведение для принцессы Шарлотты, которая в мае 2019 года будет праздновать свое 4-летие. Об этом сообщает иностранное издание Mirror.

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В январе 2018 года младшая дочь Кейт Миддлтон и принца Гарри стала посещать детскую комнату Willcocks в Кенсингтоне. Однако уже этой весной ей придется прощаться с воспитателями и продолжать обучение в школе.

Как сообщает источник, родители выбрали для Шарлотты то же учебное заведение, что и для принца Джорджа. Выбор членов королевской семьи пал на школу Thomas's Battersea.

Дорога от дома, где проживают герцоги Кембриджские, до учебного заведения занимает около одного часа, а обучение там стоит 6000 фунтов стерлингов за семестр. Школа предлагает широкий выбор внешкольных занятий, среди которых фехтование, философия, садоводство, которым очень восхищается Кейт Миддлтон, и другие различные отрасли и науки.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Кейт Миддлтон
Источник: Lifestyle
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