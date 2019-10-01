Кендалл Дженнер заинтриговала снимком с бойфрендом: романтическое фото

Известная американская модель, звезда шоу Victoria's Secret Кендалл Дженнер опубликовала интригующее фото с неизвестным бойфрендом. Фанаты заподозрили своего кумира в тайном романе.

23-летняя Кендалл Дженнер уже давно стала звездой подиумов и построила успешную карьеру модели. А вот личной жизнью звезда предпочла не делиться.

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Как-то она опубликовала снимок из отпуска, под которым иронично написала, что все ее сестры делятся фотографиями детей, а она – кадром с отдыха. Однако не прошло и года, как любимица миллионов заинтриговала снимком с моделью на имя Фай Хадра на своей странице в Instagram.



Кендалл Дженнер и Фай Хадра / Instagram / @kendalljenner

В комментарии к фото она отметила, что они не встречаются, однако в конце записи добавила емоджи в виде черного сердца. Что интересно, именно с ним Кендалл пришла на свадьбу Джастина Бибера и Хейли Болдуин, котоая состоялось в понедельник, 30 сентября. А первые фотографии модели с парнем датируются в ее аккаунте еще 20 апреля 2019 года.