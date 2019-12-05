Леся Никитюк рассмешила поклонников неожиданным образом: фото и видео

Украинская телеведущая Леся Никитюк ежедневно делится со своими поклонниками эффектными кадрами из частной жизни и съемок. Однако 5 декабря на инстаграм-страничке она опубликовала фото и видео, которые рассмешили всех подписчиков успешного блога.

Перед камерой своего смартфона Леся Никитюк предстала в ретро-образе. Телеведущая выбрала розово-бордовое платье с пиджаком, украшенное цветком. Ярким акцентом стал парик с короткими коричневыми волосами, который Леся Никитюк охотно примерила для дополнения образа.

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Уже в видео, которое распространили поклонники звезды, ведущая спела отрывок из песни Анжелики Варум "Зимняя вишня". Трек вышел в 1996 году, поэтому прекрасно подходил к курьезному ретро-образу Леси Никитюк.

Неожиданное перевоплощение поклонники смогут увидеть в эфире одного из успешных проектов звезды. Как известно, сейчас Леся Никитюк снимается в программе "Суперинтуиция", "Кто против блондинок?" и "Кто сверху?". А в заметке знаменитая блоггер решила подшутить по поводу своего вида, назвав себя "мисс мода 2019". Фото и видео вызвали шквал комментариев, а поклонники в очередной раз убедились, что Леся Никитюк – мастер перевоплощений и шуток.