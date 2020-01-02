Леся Никитюк рассмешила сеть курьезным новогодним видео

Телеведущая Леся Никитюк решила показать подписчикам блога, как готовилась к Новому году. Однако сделала она это в своей шутливой манере.

Леся Никитюк – одна из самых успешных блогеров Украины. В сети она охотно делится кадрами с закулисья съемок и отдыха. Однако бешеный успех телеведущая получила благодаря своему юмору: даже обычную будничную ситуацию Леся Никитюк превращает в забавную историю, вызывая у миллионов поклонников улыбку. Новогоднее видео не стало исключением.

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В несколькосекундном ролике телезвезда решила показать, как готовится к 2020-му году. Леся Никитюк в приталенных брюках, футболке и очках нарезала ингредиенты для оливье. Однако измельчить колбасу телеведущая решила очень драматично.

"Оливье от Леси Нусретивны", – с юмором подписала она ролик, намекнув, что ее видео – не что иное, как пародия на знаменитого турецкого мясника Нусрет Гьокче, более известного, как Salt Bae. Именно он в сети публикует ролики с разрезанием мяса, которые уже стали интернет-мемами.

А вот сам Новый год Леся Никитюк встретила с роскошью. Телеведущая надела белые брюки и топ с перьями, которые выглядели великолепно на стройной фигуре звезды. Фото вызвали настоящий ажиотаж среди поклонников телеведущей, которые засыпали ее страницу комплиментами.