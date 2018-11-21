Любовница: Оля Полякова удивила новой лирической песней

79 Читати новину українською
Оля Полякова
Оля Полякова / www.instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова представила свежую лирическую композицию, которая называется "Любовница".

Премьера песни состоялась в Киеве во время концерта "Королева ночи", а 19 ноября композиция появилась на официальном YouTube-канале певицы. Автором слов и музыки стала Ольга Животкова.

Читайте также: Назвали певицу, которая больше всего зарабатывает: рейтинг Forbes

Песню дополнило lyric-видео, на котором чередуются черно-белые фото с контрастными красными элементами.

Оля Полякова удивила необычным для ее песен репертуаром. В лирической песне говорится о сложной судьбе любовницы – третьей лишней, которой она больше быть не хочет.

Оля Полякова – Любовница: смотрите видео

 

Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle Оля Полякова
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
20 ноября 09:01 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
2421
Микки Маус – самая старая в мире мышь
19 ноября 20:02 Микки Маус – самая старая в мире мышь
Борис Немировський 129
Х-фактор 9 сезон: список участников, попавших в прямые эфиры
19 ноября 17:17 Х-фактор 9 сезон: список участников, попавших в прямые эфиры
707
Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
19 ноября 11:32 Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
364
Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
17 ноября 18:55 Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
Анастасія Ковач-Петрушенко 1043
Рэйчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхака красоты от голливудской актрисы
17 ноября 10:05 Рэйчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхака красоты от голливудской актрисы
Юлія Девда 668
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук