Любовница: Оля Полякова удивила новой лирической песней

Украинская певица Оля Полякова представила свежую лирическую композицию, которая называется "Любовница".

Премьера песни состоялась в Киеве во время концерта "Королева ночи", а 19 ноября композиция появилась на официальном YouTube-канале певицы. Автором слов и музыки стала Ольга Животкова.

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Песню дополнило lyric-видео, на котором чередуются черно-белые фото с контрастными красными элементами.

Оля Полякова удивила необычным для ее песен репертуаром. В лирической песне говорится о сложной судьбе любовницы – третьей лишней, которой она больше быть не хочет.

Оля Полякова – Любовница: смотрите видео