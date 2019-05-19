Мадонна зажгла ярким выступлением на Евровидении-2019 в Израиле: видео

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Мадонна на Евровидении 2019 - видео выступления в финале Евровидения
Мадонна на Евровидении-2019 / Фото из открытых источников

Американская исполнительница Мадонна стала звездной гостьей нынешнего песенного конкурса Евровидение в Тель-Авиве. Ее выступление обойдется в 1 миллион долларов, но все расходы решил взять на себя местный миллиардер Сильван Адамс. Следовательно, звезда вышла на главную сцену Израиля в финале шоу.

Как и сообщалось ранее, Мадонна выступила с двумя песнями в финале Евровидения-2019. Несмотря на прилет исполнительницы в Израиль за несколько дней до конкурса, ее выступление стояло под вопросом, ведь она тогда еще даже не подписала контракт. Также ранее возникали разногласия между командой певицы и организаторами конкурса, ведь Мадонна хотела исполнить свой неизданный сингл, который посвятила политике США. А продюсеры шоу просили исключить эту песню из программы выступления в Тель-Авиве.

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Похоже, все наладилось и звезда все же смогла удивить европейских зрителей на главном музыкальном конкурсе. Она исполнила новую песню в традиционных эпатажных костюмах. Перед зрителями Мадонна предстала в черной накидке и с повязкой на глазу.

Евровидение-2019: смотрите видео финала конкурса – выступление Мадонны

Видео будет позже

Уже во время второй композиции Future поп-дива сняла накидку и осталась в сексапильном платье. Мадонна с танцовщиками ритмично станцевала и показала незабываемое шоу. В конце звезда предстала с участником украинского шоу "Танцуют все" Даниэлем Сиббини.

Евровидение-2019: смотрите видео финала конкурса – Мадонна спела трек Future

Видео будет позже

Ранее Мадонна опубликовала на своей странице в Instagram короткие видео подготовки к выступлению, на которых поклонники смогли увидеть детали ее сценического костюма.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

 

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Теги: LifeStyle Евровидение Евровидение 2019 Новости Израиля Музыка Мадонна
Источник: LifeStyle 24
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