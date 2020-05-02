Меган Маркл проиграла первый суд с британским таблоидом: детали

Меган Маркл обвиняет таблоид Mail on Sunday во вмешательстве в личную жизнь. Причиной этого является то, что издание опубликовало письмо, которое жена принца Гарри писала своему отцу. Вчера, 1 мая, состоялся первый судебный процесс, Меган проиграла.

Многие издания пытаются обнародовать эксклюзивные материалы, касающиеся жизни знаменитостей, особенно членов королевских семей. Так, осенью прошлого года жена принца Гарри подала иск против британской газеты Mail on Sunday. Сейчас решение суда в пользу таблоида. Об этом сообщает издание BBC.

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Судебное заседание проходило в дистанционном режиме. На нем суд частично отклонил обвинения Маркл. Речь идет о том, что сокрытие некоторых частей ее письма было "нечестным" и издание хотело опубликовать оскорбительные истории, касающиеся Меган. Однако судья отметил, что в случае, когда обвинения буду обоснованы надлежащим образом, то их могут вернуть к делу.

Такое грубое нарушение прав на приватность любого лица является очевидным и незаконным, и Mail on Sunday должно быть привлечено к ответственности за свои действия,

– заявляют юристы жены принца Гарри.

Напомним, издание Mail on Sunday обвиняется в незаконном использовании конфиденциальной информации, нарушении авторских прав и закона о защите персональных данных. Соответствующий иск в суд Меган Маркл подала в октябре 2019 года. Причиной его стала публикация частного письма, которое жена принца Гарри написала своему отцу.