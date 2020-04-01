Настя Каменских объяснила, почему она не носит обручальное кольцо
После роскошной свадьбы с рэпером Потапом Настю Каменских часто замечали без кольца. Это даже вызывало слухи о разводе и разладах в паре. Однако артистка рассказала, в чем причина.
Настя Каменских стала звездной гостьей шоу "Суперинтуиция", которое выходит на "Новом канале". Ее соперником в развлекательном проекте был юморист Игорь Ласточкин.. Во время съемок Настя Каменских призналась коллеге, что крайне редко носит кольцо, потому что не хочет его потерять. Опыт в этом она уже имеет, так как немало украшений у нее украли во время концертов.
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Обычно я не ношу кольца, даже обручальное кольцо. Потому что были случаи, когда на концерте наклоняешься, стоя на сцене, руки опускаешь в толпу, здороваешься. А потом достаешь их, а украшений уже нет!
– поделилась Настя Каменских.
Неприятные детали с гастролей артистка вспомнила, когда ей нужно было отгадать профессию незнакомца, одежда которого скрыта ящиком с отверстиями. По правилам шоу, звездные гости должны засунуть руку в ящик и найти подсказку, чтобы угадать категорию. Перед тем, как выполнить условия задания, Настя Каменских сняла свое обручальное кольцо.
Настя Каменских на шоу "Суперинтуиция" / Пресс-служба
Как известно, Настя Каменских вышла замуж за Потапа 23 мая. Церемония прошла на Киевщине. До этого артисты тщательно скрывали свои отношения и только в день свадьбы опубликовали клип, в котором рассказали о романе и браке.
Певица пошла к алтарю в платье от бренда Novias, а рэпер – в светлом классическом костюме. На торжественный праздник новобрачные пригласили едва ли не весь украинский шоу-бизнес, в частности, Катю Осадчую и Юрия Горбунова, Надежду Дорофееву и Владимира Дантеса, "Позитива" с женой, Камалию и миллиардера Мохаммада Захура, Верку Сердючку, Руслана Квинту с Nana, Ирину Горовую, Юрия Никитина и Ольгу Горбачеву.
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