Пакуем чемоданы: как правильно собрать и что обязательно взять

Теперь, когда в Украину зашли долгожданные лоукосты, да еще и нам дают безвиз, важно научиться паковать чемоданы маленьких размеров. Ведь и в WizzAir, и в RaynaAir ограничения по размерам неоплачиваемого багажа.

Журналисты LifeStyle 24 подготовили для вас инструкцию, как правильно собрать чемодан и что в первую очередь обязательно брать в путешествие.

Читайте также: Топ самых пунктуальных авиакомпаний в украинских аэропортах: инфографика

Собираем чемодан компактно

1. Соберите все вещи, которые вы хотите взять, в одном месте. Затем посмотрите на эту "кучу" как независимый эксперт. А потом отнесите обратно в шкаф все, что красивое, но вы наденете только однажды, сочетается только с джинсами, а с шортами как-то не очень; вторую и третью пары туфель тоже положите на место. Лучше всего в дорогу брать не более трех пар обуви: кроссовки, сандалии, вьетнамки (если вы путешествуете на море). Причем кроссовки наденьте в само путешествие, ведь это самая удобная обувь для поездки.

2. Теперь начинаем непосредственно складывать. Все, что можно свернуть в трубочки – скручиваем. Так одежда помещается в чемодан компактнее. Нижнее белье и носки лучше запаковать внутрь обуви. Туда же можно сложить зарядные устройства для гаджетов.

Чтобы сложить в чемодан все нужные вещи, скручивайте их

3. Нижний слой должен состоять из обуви, напакованной максимальным количеством вещей. Ни в коем случае не складывайте ее, как учили в детстве, друг на друга и в один пакетик. Такие пакеты занимают много места. Каждую туфлю стоит положить в отдельный пакетик. А в свободные промежутки разместить дезодоранты, шампуни, расчески и тому подобное. Но если вы едете не на дикую природу, где нет магазинов, то такие предметы лучше покупать уже на месте, а не тащить с собой.



4. На нижний слой кладем джинсы / брюки таким образом, как на картинке ниже.

Собратьчемодан правильно – легко!

5. Сверху выкладываем наши вещи, которые мы скрутили, как указано в пункте два. А затем накрываем этот слой той частью джинсов, которая свисает с чемодана. И так складываем все, что нужно взять, послойно.

6. Косметику тоже не желательно класть в один пакет. Ее необходимо разложить, как и дезодоранты и шампуни, в свободное пространство между одеждой. Учтите, если косметику вы берете в ручную кладь, то объем жидкостей и гелей в одном тюбике не может превышать 100 мл.

7. Важно! Лучше не брать с собой драгоценности, ведь их могут украсть, а вы все время будете переживать.

8. Документы – их складываем в пакет с зиппером и кладем туда, где можно легко и быстро их достать для предъявления в поезде, самолете, на границе и тому подобное.

Читайте также: С бала на самолет: как туристу не потерять часть оплаченного отдыха

Еще один метод упаковки чемодана приведен ниже в видео.

Аптечка

Что надо внимательно собирать в дорогу, то это аптечку скорой помощи. Здесь следует исходить из того, куда вы едете, на чем и сколько времени займет дорога. К тому же, если вы путешествуете с детьми, для них надо брать отдельные лекарства.

Среди обязательных медикаментов надо взять обезболивающие, для пищеварения, от диареи, жаропонижающие и гипоаллергенные препараты.

Если вы едете на море, обязательно возьмите крем до загара и после. Путешествуя в тропические страны на моря, желательно заранее сделать нужные прививки, взять мази от укусов насекомых.

Отправляясь на холодный север, где вечные снега, позаботьтесь о наличии специального крема для рук и лица.

Если же вас ожидает долгая дорога, или вы едете с детьми, не лишним будет взять жаропонижающие, а также леденцы от боли в горле.

В случае, если есть специальные лекарства, которые вы пьете постоянно, необходимо их взять в количестве, рассчитанном на поездку. А еще лучше с запасом.

В разных государствах абсолютно разные правила покупки медикаментов. К тому же, иногда может просто не оказаться нужного вам аналога. Поэтому с лекарствами лучше не рисковать.

А напоследок напомним, что лучший метод ничего не забыть – это составить список. Желаем вам удачного путешествия!

Читайте также: Путешествуем по Украине: подборка дешевых авиабилетов до 500 гривен