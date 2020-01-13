Принц Гарри и Меган Маркл планируют дать интервью о королевской семье, – СМИ

В прессе появилась информация о том, что герцоги Сассекские рассматривают возможность проведения разоблачительного интервью. Предполагают, что в нем супруги прольют свет на истинную причину отстранения от королевских обязанностей.

Официальное сообщение принца Гарри и Меган Маркл вызвало настоящий резонанс в обществе. Пара, которая выразила намерение отойти от королевской семьи и обрести финансовую независимость, не вдавалась в детали обоснования такого решения. Однако, как сообщает издание Deadline, все подробности об отношениях в семье британских монархов могут быть обнародованы во время личного интервью.

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Близкий друг принца Гарри и принца Уильяма Том Брэдби, который сделал успешную карьеру на британском телевидении, высказал предположение о предстоящем разговоре герцогов Сассекских с прессой.

Я имею определенное представление о том, что может выходить в полное интервью, с которым они не замедлят, и я не думаю, что оно станет приятным,

– откровенно признался Том Брэдби.



Королеская семья / Instagram / @sussexroyal

Товарищ принца Гарри не дал точно понять, каких аспектов жизни королевской четы будет касаться разговор. Однако вряд ли Том Брэдби, который пролил свет на борьбу Меган Маркл с британской прессой, согласится стать интервьюером в этот раз.

Предполагают, что откровенный разговор может состоятся с американской актрисой и ведущей Опрой Уинфри, с которой принц Гарри работает над созданием сериала о психическом здоровье. Зрители смогут увидеть результаты их совместной работы уже в 2020 году в эфире платформы Apple TV+.

Известно, что мать Меган Маркл Дориа Редлан несколько раз встречалась с Опрой Уинфри. Возможно, на откровенный разговор о жизни королевской семьи решились не только герцоги Сассекские.

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