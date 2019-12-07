Сценарист "Друзей" объяснил, почему Джоуи и Фиби не могли быть вместе

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Джоуи и Фиби / Кадры из сериала "Друзья"

Романтические интрижки и поцелуи персонажей, которые возникали в нескольких эпизодах, не могли иметь продолжения. Дэвид Крэйн признался, что такая сюжетная линия слишком проста и предсказуема. Команда американского комедийного телесериала решила пойти другим путем.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что сценаристы "Друзей" создали любовную линию Моники и Чендлера только под давлением фанатов. Чтобы обосновать свой подход к жизненным историям персонажей, американский сценарист и продюсер в интервью рассказал, чем вызвано решение создать лишь две супружеские пары.

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С тех пор, как новость про съемки специального эпизода "Друзей" к 25-летию сериала облетела весь мир, не утихают разговоры о развитии сюжетных линий любимых персонажей. У поклонников возникли подозрения, что Дэвид Крейн стремится в новых сериях объединить еще два одиноких сердца Джоуи и Фиби. Но культовый сценарист опроверг такие подозрения.

Мы чувствовали, что продолжение всей этой истории будет ошибкой. Когда ваша цель состоит в том, чтобы сохранить общую сюжетную линию для шести персонажей, было бы очень легко пойти этим путем, но думаю, мы все чувствовали, что это будет ошибкой... Тогда все было бы слишком хорошо,
– признался Дэвид Крейн.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lisa Kudrow (@lisakudrow)

Кроме того, сценарист признается, что для команды было сверхсложной задачей сделать историю Моники и Чендлера не похожей на развитие отношений Рейчел и Росса.

Мы сделали историю Росса и Рейчел, поэтому для Моники и Чендлера нужно было придумать другой перечень испытаний. Весь их путь и то, как они пришли к совместной жизни и рождению детей, должны отличаться. Это трудная задача, когда творишь шоу в течение десяти лет,
– рассказал о тонкостях творческой работы Дэвид Крейн.

На сценаристов и продюсеров Дэвида Крейна и Марту Кауффман возлагают огромные надежды сторонники "Друзей" во всем мире. С годами ситком не теряет своей популярности потому, что его сюжет очень близок каждому зрителю. И хотя эксперты находят киноляпы в сериале и придирчиво оценивают работу режиссера, однако от этого любовь зрителя к "Друзьям" не меняется.

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Звездные романы Кино Netflix
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