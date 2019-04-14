Секс-символ Турции Бурак Озчивит стал отцом

Популярный турецкий актер, звезда сериалов "Величественный век. Роксолана", "Королек – птичка певчая", "Бесконечная любовь", Бурак Озчивит впервые стал отцом.

Его жена, актриса Фахрие Эвджен 13 апреля родила мальчика, которого супруги назвали Каран. Об этом сообщает турецкое издание Sabah.

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Первенец одной из самых популярных семей в Турции родился с весом 3,67 кг и ростом 52 см. Как известно, Озчивит присутствовал на родах и поддерживал жену. В одном из интервью Бурак сообщил, что роды прошли без осложнений.

Кто такой Бурак Озчивит?

Это турецкий актер, известный благодаря роли османского воина Малкочоглу Бали бея в популярном историческом сериале "Величественный век. Роксолана".



На съемках сериала "Королек – птичка певчая" он познакомился с актрисой Эвджен. Через три года романа с ней, в декабре 2016 года актер сделал предложение, а свадьбу влюбленные сыграли 29 июня 2017 года.