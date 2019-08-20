Создатель "Игры престолов" Джордж Мартин заявил, что сериал вызвал у него стресс: подробности

Известный американский писатель и автор серии романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин вслед за фанатами сериала высказал свое мнение о финале "Игры престолов". По словам 70-летнего фантаста, он почувствовал себя свободным человеком после завершения съемок.

Новое интервью известный писатель-фантаст дал для издания The Guardian. В источнике отмечается, что Джордж Мартин, серия романов которого была положена в сюжет сериала "Игра престолов", рассказал о том, как трудно ему было работать, ограничиваясь рамками.

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По словам автора саги "Песнь льда и пламени", сериал не способствовал ускорению работы, а наоборот, замедлял и провоцировал в его организме стресс.

Было несколько таких лет, когда, если бы я закончил книгу, то мог бы перегнать сериал, и вот тогда стресс был ужасный. Не думаю, что все это было очень хорошо для меня, потому что то, что должно было меня ускорить, на самом деле замедляло. Каждый день я садился писать и, даже, если у меня был хороший день (а это три или четыре написанных страницы ), я чувствовал себя ужасно, потому что все время думал: "Боже мой, мне нужно закончить книгу. Я написал только четыре страницы, хотя надо было бы 40",

– признался Джордж Мартин.

Именно поэтому, по его словам, он рад, что сериал "Игра престолов" завершился, и теперь автор книг живет в привычном темпе и распоряжается своим временем сам. "У меня бывают хорошие дни и плохие, но стресса гораздо меньше, хотя он все еще присутствует... Я уверен, когда я закончу "Мечты о весне" (заключительная часть цикла романов, – LifeStyle 24), вам придется привязывать меня к Земле", – пошутил писатель.