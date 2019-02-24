Свежие прогнозы букмекеров: Украина поднялась в рейтинге Евровидения-2019

457 Читати новину українською
Евровидение-2019
Евровидение-2019 / narodna-pravda.ua

Несмотря на то, что еще не все страны представили своих участников и их песни, которые будут участвовать в песенном конкурсе Евровидение-2019, букмекерские конторы уже начали делать свои прогнозы. И если ранее Украина даже не входила в топ-10 лучших, то после победы на национальном отборе MARUV, наша страна поднялась в рейтинге и заняла четвертое место.

Такие результаты по состоянию на 24 февраля обнародовали на официальном сайте Евровидения.

Читайте также: MARUV заподозрили в плагиате песни, с которой она победила в Нацотборе Евровидения-2019

Стоит отметить, что длительное время Украина держалась на 16 строчке, но после победы на Нацотборе Евровидения MARUV шансы Украины оценивают позитивнее.

Букмекерські прогнози на Євробачення-2019
Букмекерские прогнозы на Евровидение-2019

Первые позиции, кроме Украины занимают Россия, Швеция и Италия, однако ни Россия, ни Швеция пока не представили песню, с которой выступят их конкурсанты.

Отметим, что РФ на песенном конкурсе в Тель-Авиве будет представлять Сергей Лазарев, который в 2016 году уже принимал участие в Евровидении, однако занял второе место. Сейчас певцу хотят запретить презентовать Россию за поддержку Украины и то, что артист признает Крым украинским.

К слову, финал конкурса Евровидения состоится 18 мая в Израиле. Стоит отметить, что несмотря на победу MARUV, Национальная общественная телерадиокомпания еще не приняла окончательное решение об участии артистки в песенном конкурсе.

Почему разгорелся скандал вокруг участия Maruv в Евровидении-2019?
Maruv победила в финале Нацотбора Евровидение-2019 и получила право представлять Украину на песенном конкурсе. Однако немало украинцев высказываются против выступления артистки на конкурсе от Украины, ведь Maruv продолжает гастролировать по России. Певица свои концерты в России аргументирует тем, что этими выступлениями способствует "миру между странами".

При этом Maruv заявила, что считает Крым территорией Украины, но не смогла однозначно ответить на вопрос о войне на Донбассе. Певица сказала, что это очень сложный вопрос для нее, ведь ее близкие потеряли дома, на Донбассе, и ей об этом очень тяжело говорить. Maruv добавила, что "хочет, чтобы наступил мир, и чтобы наконец это закончилось".

 

 

blog_ava
Украинцы, вы ипанулись: реакция соцсетей на победу Maruv в нацотборе на Евровидение-2019
сегодня
4553
Теги: Евровидение MARUV Новости Украины Евровидение 2019 LifeStyle Скандал Новости России Сергей Лазарев Концерты Швеция Новости Израиля
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нацотбор на Евровидение-2019: что известно о финалистах шоу и их песнях
23 февраля 15:37 Нацотбор на Евровидение-2019: что известно о финалистах шоу и их песнях
Юлія Михайлова 3439
Отбор на Евровидение 2019 от Украины: кто прошел в финал
23 февраля 13:40 Отбор на Евровидение 2019 от Украины: кто прошел в финал
9455
Что почитать интересного: пять ярких книг, которые нельзя пропустить
22 февраля 20:00 Что почитать интересного: пять ярких книг, которые нельзя пропустить
Євгенія Мазур 300
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 22-24 февраля
22 февраля 16:22 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 22-24 февраля
359
От тигровой акулы до ската-убийцы: 5 самых опасных животных в жизни Стива Ирвина
22 февраля 13:16 От тигровой акулы до ската-убийцы: 5 самых опасных животных в жизни Стива Ирвина
Юлія Девда 577
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук