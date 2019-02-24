Свежие прогнозы букмекеров: Украина поднялась в рейтинге Евровидения-2019

Несмотря на то, что еще не все страны представили своих участников и их песни, которые будут участвовать в песенном конкурсе Евровидение-2019, букмекерские конторы уже начали делать свои прогнозы. И если ранее Украина даже не входила в топ-10 лучших, то после победы на национальном отборе MARUV, наша страна поднялась в рейтинге и заняла четвертое место.

Такие результаты по состоянию на 24 февраля обнародовали на официальном сайте Евровидения.

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Стоит отметить, что длительное время Украина держалась на 16 строчке, но после победы на Нацотборе Евровидения MARUV шансы Украины оценивают позитивнее.



Букмекерские прогнозы на Евровидение-2019

Первые позиции, кроме Украины занимают Россия, Швеция и Италия, однако ни Россия, ни Швеция пока не представили песню, с которой выступят их конкурсанты.

Отметим, что РФ на песенном конкурсе в Тель-Авиве будет представлять Сергей Лазарев, который в 2016 году уже принимал участие в Евровидении, однако занял второе место. Сейчас певцу хотят запретить презентовать Россию за поддержку Украины и то, что артист признает Крым украинским.

К слову, финал конкурса Евровидения состоится 18 мая в Израиле. Стоит отметить, что несмотря на победу MARUV, Национальная общественная телерадиокомпания еще не приняла окончательное решение об участии артистки в песенном конкурсе.

Почему разгорелся скандал вокруг участия Maruv в Евровидении-2019?

Maruv победила в финале Нацотбора Евровидение-2019 и получила право представлять Украину на песенном конкурсе. Однако немало украинцев высказываются против выступления артистки на конкурсе от Украины, ведь Maruv продолжает гастролировать по России. Певица свои концерты в России аргументирует тем, что этими выступлениями способствует "миру между странами".



При этом Maruv заявила, что считает Крым территорией Украины, но не смогла однозначно ответить на вопрос о войне на Донбассе. Певица сказала, что это очень сложный вопрос для нее, ведь ее близкие потеряли дома, на Донбассе, и ей об этом очень тяжело говорить. Maruv добавила, что "хочет, чтобы наступил мир, и чтобы наконец это закончилось".