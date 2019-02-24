Хочу чтобы наступил мир и чтобы наконец это закончилось, – MARUV о войне в Донбассе

Выступая на закрытой пресс-конференции после победы в финале национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение 2019, MARUV ответила на вопрос о ситуации на Востоке Украины.

24 канал задал вопрос победительницы песенного конкурса Евровидение 2019, каким будет ее ответ, если в Тель-Авиве ее спросят что происходит на Донбассе и есть ли у исполнительницы четкая позиция по поводу ситуации в Украине?

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Это очень сложный вопрос для меня потому шо мои близкие там потеряли дома, и мне об этом очень трудно говорить, но единственное что я хочу сказать, я хочу чтобы наступил мир, и чтобы наконец это закончилось,

– ответила MARUV.

Добавим, что телеканал СТБ, который транслировал все прямые эфиры Национального отбора в феврале имеет за собой право только проводить отбор участников и подсчитывать голоса судей и зрителей. Заключительное слово принадлежит НСТУ – Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которая после объявления победителя отбора подписывает договор с исполнителем.

Победитель Евровидения-2019 от Украины MARUV: смотрите видео выступления