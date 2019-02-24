03:08
24 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Навальный накопал клан зека. Единство России гарантируют верблюды
      Вєсті Кремля
      21:32, 23 февраля
      Вести. UA. Жир: Украинская копия Гитлера. Спасательная операция Бойко
      Вєсті.UA
      18:16, 23 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Хочу чтобы наступил мир и чтобы наконец это закончилось, – MARUV о войне в Донбассе

      68 Читати новину українською
      MARUV
      MARUV / Скриншот

      Выступая на закрытой пресс-конференции после победы в финале национального отбора на международный песенный конкурс Евровидение 2019, MARUV ответила на вопрос о ситуации на Востоке Украины.

      24 канал задал вопрос победительницы песенного конкурса Евровидение 2019, каким будет ее ответ, если в Тель-Авиве ее спросят что происходит на Донбассе и есть ли у исполнительницы четкая позиция по поводу ситуации в Украине?

      Читайте также: История с участником от Украины еще не завершена, - Кириленко о победительнице Нацотбора MARUV

      Это очень сложный вопрос для меня потому шо мои близкие там потеряли дома, и мне об этом очень трудно говорить, но единственное что я хочу сказать, я хочу чтобы наступил мир, и чтобы наконец это закончилось,
      – ответила MARUV.

      Добавим, что телеканал СТБ, который транслировал все прямые эфиры Национального отбора в феврале имеет за собой право только проводить отбор участников и подсчитывать голоса судей и зрителей. Заключительное слово принадлежит НСТУ – Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которая после объявления победителя отбора подписывает договор с исполнителем.

      Победитель Евровидения-2019 от Украины MARUV: смотрите видео выступления

       

       
      blog_ava
      Ваше вчерашнее интервью – полная ж*па для вас: Филатов о скандальных заявлениях ANNA MARIA
      23 февраля
      338
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе MARUV Евровидение 2019
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 23 февраля: смерть туристов в Карпатах и взрыв автобуса на Донбассе
      23 февраля , 22:20 Главные новости 23 февраля: смерть туристов в Карпатах и взрыв автобуса на Донбассе
      647
      Хід силовиками: кого підтримають на виборах МВС, ГПУ та СБУ
      23 февраля , 22:01 Хід силовиками: кого підтримають на виборах МВС, ГПУ та СБУ
      Наталя Ромашова 7810
      Якщо п'ять хвилин бою протримаєтеся, ви герої: історія українського бійця про події на передовій
      23 февраля , 21:42 Якщо п'ять хвилин бою протримаєтеся, ви герої: історія українського бійця про події на передовій
      Віталій Дейнега 162
      Вести Кремля. Сливки: Навальный накопал клан зека. Единство России гарантируют верблюды
      23 февраля , 21:32 Вести Кремля. Сливки: Навальный накопал клан зека. Единство России гарантируют верблюды
      122
      Письмо из Луганска: трудно поверить, что война когда-то закончится
      23 февраля , 20:20 Письмо из Луганска: трудно поверить, что война когда-то закончится
      Ольга Черненко 1664
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Кабмин одобрил проект закона о запрете финансовых пирамид
       12 марта 2013 , 08:49
      Кивалов снял свою кандидатуру с выборов
       10 октября 2015 , 13:27
      Тренер Малиновского сватает украинца в состав грандов
       26 августа 2018 , 16:53
      Лунин снова не попал в стартовый состав Леганеса – тренер объяснил, почему не ставит украинца
       6 октября 2018 , 21:06
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук