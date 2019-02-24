Хочу щоб настав мир і щоб нарешті це закінчилося, – MARUV про війну на Донбасі

Виступаючи на закритій прес-конференції після перемоги у фіналі національного відбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019, MARUV відповіла на питання щодо ситуації на Сході України.

24 канал поставив запитання переможниці пісенного конкурсу Євробачення-2019, якою буде її відповідь, якщо у Тель-Авіві її запитають, що відбувається на Донбасі і чи у виконавиці є чітка позиція щодо ситуації в Україні?

Читайте також: Історія із учасником від України ще не завершена, – Кириленко про переможницю Нацвідбору MARUV

Це дуже складне запитання для мене тому, що мої близькі там втратили домівки, і мені про це дуже важко говорити, але єдине, що я хочу сказати, я хочу щоб настав мир, і щоб нарешті це закінчилося,

– відповіла MARUV.

Додамо, що телеканал СТБ, який транслював усі прямі ефіри Національного відбору у лютому має за собою право лише проводити відбір учасників і підраховувати голоси суддів та глядачів. Заключне слово належить НСТУ – Національній суспільній телерадіокомпанії України, яка після оголошення переможця відбору підписує договір з виконавцем.

Переможець Євробачення-2019 від України MARUV: дивіться відео виступу