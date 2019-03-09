Сын Тины Кароль поздравил ее с 8 марта: волшебное видео

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Тина Кароль получила поздравления от своего сына Вениамина
Тина Кароль получила поздравления от своего сына Вениамина / www.segodnya.ua

Певица Тина Кароль является не только успешной певицей и тренером вокального проекта "Голос страны", но и звездной мамочкой. На Международный женский день, что ежегодно отмечают 8 марта, она получила особое поздравление от сына Вениамина.

Чувственным роликом звезда поделилась в Instagram-Stories, после чего видео появилось на странице фан-группы Тины Кароль. Перед камерой маленький Вениамин, который проживает и учится в Великобритании, поздравил звездную мамочку с букетом тюльпанов.

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"Мамочка, я тебя очень люблю! Это для тебя. Поздравляю!" – робко и мыло сказал Вениамин перед камерой.

Поклонники певицы были в восторге от такого трогательного поздравления и засыпали мальчика комплиментами. "Это так мило! Вениамин поздравил маму с 8 марта", "Боже, какая прелесть", "Солнышко", "Он такой зайчик", – написали пользователи сети.

Отметим, что Тина Кароль воспитывает единственного сына Вениамина. Мальчик проживает и учится в Великобритании, а его звездная мама не пропускает возможностей посетить его и делится волшебными кадрами из совместного отдыха. Вениамин поражает сходством с Тиной и охотно позирует с ней перед камерой.

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Тина Кароль Дети и несовершеннолетние Музыка 8 марта
Источник: LifeStyle 24
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