Тяжелобольной Оззи Осборн представил альбом Ordinary Man: первый релиз за десять лет

Последний год для культового рокера выдался сложным испытанием, ведь его здоровье резко ухудшилось после многочисленных недугов. Однако это не помешало Оззи Осборну выпустить свой 12 студийный альбом Ordinary Man, в который вошло 11 композиций.

Сегодня, 21 февраля, состоялась музыкальная премьера студийного альбома Ordinary Man, который стал дебютным за последние десять лет творчества Оззи Осборна. Исполнитель работал над записью всего четыре недели. Ранее сам рокер признался, что музыка стала его единственной отрадой во время борьбы с тяжелой болезнью.

Читайте также: Оззи Осборн рассказал о многочисленных болезнях: я сутками преодолеваю нестерпимую боль

Большинство из 11 представленных треков касаются смерти. Однако сам Оззи Осборн отметил, что его успешные хиты также касаются смерти. Большую часть 2019 года он провел дома, ежедневно преодолевая смертельную болезнь Паркинсона. В таком вынужденном бездействии его спасала от депрессии только музыка.

Стоит отметить, что в новый альбом вошла и композиция Ordinary Man, записанная с британским певцом Элтоном Джоном. Кроме того, Оззи Осборн сотрудничал с американским рэпером Post Malone, записав два трека It's a Raid и Take What You Want.

Оззи Осборн – Ordinary Man: слушайте песню онлайн

Стоит напомнить, что Оззи Осборну пришлось отменить концерты из-за смертельной болезни Паркинсона. В течение 2020 года у него было запланировано большое турне No More Tours 2 в Северной Америке. Однако в апреле он планирует отправиться на лечение в Швейцарию, ведь американские врачи не смогли оказать ему полноценной помощи.