Участница "Голоса страны" Зианджа обвинила Зеленского в травле: детали

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Зианджа
Зианджа / Instagram/ @ziandja

Певица-трансгендер пожаловалась на главного комика страны Владимира Зеленского. По словам Зианджи, он высмеивает ее на всю страну из-за того, что она сменила пол.

В одном из выпусков "Лиги смеха" и "95 квартала" жизненная позиция Зианджи стала причиной для комедийной сцены. В одном из номеров Владимира Зеленского и Нади Дорофеевой они разместили ее фото на постере из фильма "Я, ты, он, она", заменив женский род на "оно".

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Также в комедийной сцене разыграли операцию по изменении пола Зианджи и употребляли много слов, которые касались хирургического вмешательства. К примеру, "наотрез" и "шовчик разошелся". Насмешки над ее позицией и выбором певицу изрядно возмутили. Свои претензии и советы, адресованные Владимиру Зеленскому, участница "Голоса страны" опубликовала на своей странице в Instagram с помощью временных историй.

Звернення Зіанджі
Обращение Зианджи к Владимиру Зеленскому / Instagram / @ziandja

Также Зианджа отметила, что такой президент Украине не нужен и те, кто ходят на "подобные мероприятия" и насмехаются над представителями ЛГБТ, могут даже не рассчитывать на карьеру в Европе или Америке.

Звернення Зіанджі до Зеленського

Зіанджа обвинила Зеленского в травле / Instagram / @ziandja

Зіанджа звернулась до Зеленського
Певица рекомендует комикам "разгружать чемоданы" / Instagram / @ziandja

Теги: Квартал 95 Владимир Зеленский Зианджа Скандал LifeStyle
Источник: 24 канал
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