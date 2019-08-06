Удобная прогулка: как собрать рюкзак в поход

Лето – это время путешествий и новых впечатлений. Это замечательная пора для покорения гор. Это стремительные вершины, необычайные пейзажи и впечатляющая природа. Для тех, кто выбирает активный отдых с рюкзаком на спине и ночевкой в палатках. Помочь большему удовольствию от путешествия смогут несколько простых советов по упаковке снаряжения в горы.

Бывает так, что перед походом мы тратим много времени для составления маршрута. А вот об упаковке и подготовке снаряжения вспоминаем в последний момент. Часто перед выездом бегаем по квартире и ищем какую-то вещь. Или колеблемся, понадобится ли лишняя пара обуви, потому что ее и так некуда запихнуть.

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Чтобы комфортно себя чувствовать в походе, необходимо научиться правильно упаковывать туристический рюкзак. Неправильно упакованный рюкзак приносит много хлопот и может полностью испортить поездку. От удобства и легкости передвижения зависит не только степень усталости в конце каждого дня, но и здоровье.

Для того, чтобы вы смогли полностью насладиться красотой гор и ваша поездка не была испорчена, LifeStyle 24 расскажет, что взять с собой и как правильно упаковать рюкзак.



Что необходимо взять в поход – список

1. Рюкзак

Сегодня существует большой выбор самых разнообразных моделей рюкзаков. Но большинство из них имеют общую схему строения. Она представляет собой вертикальную трубу с верхним и нижним входом. Главный отсек рюкзака может иногда разделяться перегородкой на 2 секции. Сверху, трубу накрывает клапан, содержащий несколько карманов. В современных рюкзаках очень удобная и гибкая система подвески (спины), которую можно очень точно подогнать под свою фигуру. Нужно подтянуть шлейки рюкзака так, чтобы он хорошо прилегал к спине, но не давил.

Поясной ремень должен быть плотно затянут на бедрах, это переносит 60% нагрузки со спины на таз и бедра. Следите за тем, чтобы рюкзак не провисал, потому что это увеличит нагрузку на спину. Нагрудная лямка замыкается только при преодолении препятствий, лучше фиксирует рюкзак и не дает ему наклоняться. При обычной ходьбе она не играет никакой роли, и только мешает нормально дышать.

2. Одежда



Одежда, которая вам нужна во время путешествия

Обязательно надо проверить, являются ли одежда и обувь подходящими для похода. Погода в Карпатах очень непредсказуема и переменчива. В течение суток может быть как очень жарко, так и очень холодно. Поэтому стоит быть готовым к резким переменам погоды.

Одежда:

2-3 футболки;

легенький свитер;

теплый свитер (вечера бывают очень холодные);

ветровка;

куртка водонепроницаемая с капюшоном;

носки (1 пара теплых, 2-3 обычных);

штаны ходовые (отлично подойдут брюки, которые трансформируются в шорты);

кепка (желательно иметь бафф – универсальную повязку-виндстопер);

перчатки (легкие перчатки защитят ваши руки от ветра и переохлаждения после дождя);

также очень хорошо иметь термобелье для сна.

Совет : всю одежду держите в водонепроницаемом пакете, термомешке, или в обычном пакете для защиты от влаги.

3. Обувь



Обувь / Facebook / Ирина Ковальчук

Лучшая обувь – это треккинговые ботинки или кроссовки. Тоже подходят прочные кожаные ботинки. Ну и по меньшей мере – обычные кроссовки или кеды. Также, ни в коем случае нельзя идти в поход в новой, не разношенной обуви. Иначе вам гарантированы отеки ног, волдыри и мозоли. Обувь нужно брать именно своего размера с запасом на теплые носки. Надо иметь сменную обувь. Для этого лучше всего подходят сандалии.

4. Карта

Для того, чтобы ваш поход не закончился, еще не начавшись, обязательно проверьте, взяли ли карту именно того маршрута, который собираетесь пройти. Многие туристы не берут с собой карту и нормально без нее обходятся. Тем не менее, карта очень важна в походе. С ее помощью вы можете сориентироваться на местности, определить другие схода с маршрута при необходимости, найти источник воды и место ночевки. И если вы не хотите, чтобы вас искали спасатели – карта – необходимый атрибут похода. Рекомендуем оклеить карту скотчем, чтобы она не промокла и не порвалась.

5. Защита от дождя



Защита от дождя/ Gorgany PRO

Лето в Карпатах – сезон дождей. Дождь здесь идет практически ежедневно. Поэтому обязательно возьмите дождевик. Также непременной должна быть накидка от дождя на рюкзак.

Совет : дождевики, продаваемые на рынке непригодны для похода. Желательно взять непромокаемую накидку, или же пончо, которые накрывают вас вместе с рюкзаком. Тогда в ливень все вещи останутся сухими.

6. Кружка, ложка, миска, нож



Необходимые столовые приборы в поход

Как показывает практика, именно эти вещи люди забывают чаще всего. И если вы путешествуете с друзьями, то ужин из общего котла общей ложкой может только сблизить вас. Но если с вами малознакомые люди – ситуация достаточно неприятная.

Совет : не нужно брать вилку, ложка прекрасно заменяет ее. Тем более сейчас продаются ложко-вилки из термостойкого материала. Не берите с собой тяжелую посуду и бьющуюся посуду. Нож надо иметь складной. Очень хорошо, когда вы имеете складной нож с инструментами. Он поможет вам во многих ситуациях.

7. Палатка



Палатка / Спорт Контент

Палатка должна быть не тяжелая, потому что вам ее нести на себе. Также она должна быть водонепроницаемой и непродуваемой, чтобы выдерживать все ливни и шквальные ветры, которые возможны на высоте. Палатка должна быть двухтентовой, верхний тент – водонепроницаемый. Нижний – это москитная сетка с водонепроницаемым дном. Палатка оснащена дюралюминиевыми дугами и надежными оттяжками.

Совет : если у вас нет такой палатки, пойдите в специализированный магазин и возьмите ее на прокат. Там вам посоветуют модель, которая вам больше всего подходит. Для того, чтобы равномерно распределить вес между участниками похода, палатку можно разделить как на две (верхний тент+дуги; москитная сетка+колышки) так и три (отдельно тент, москитка, дуги+колышки) части.

8. Спальник и каремат



Спальник и каремат / Facebook / Ирина Ковальчук

Спальник лучше выбрать из синтетического материала – он быстро сохнет, сравнительно легкий и не занимает много места. Запомните, что спальник всегда должен быть внутри рюкзака.

Коврик нужен для того, чтобы не так дуло от земли, а также он пригодится, чтобы защитить костер от ветра, так вы быстрее разозжете его и приготовите пищу. Также на нем вы и будете сидеть у костра.

9. Средства для приготовления пищи



Средства для приготовления пищи / Карпаты. Отдых в частном секторе

Если вы идете в поход, который будет проходить выше зоны леса – возьмите с собой горелку. Иначе будете есть только хлеб и консервы. Если же ночевки запланированы у дров – не забудьте топор и спички или зажигалку. И еще возьмите котелок один на всех.

Совет : для того, чтобы защитить огонь на горелке от ветра – сверните вокруг него каримат. Так вы приготовите еду намного быстрее.

10. Аптечка



Вся необходимая аптечка, которая вам пригодится в походе

Большинство туристов сознательно пренебрегают аптечкой. Но LifeStyle 24 рекомендует вам обязательно взять самые необходимые препараты с собой.

Нестероидные противовоспалительные препараты : "Ибупрофен" или "Парацетамол". Применяют при болях любой локализации (от головной до боли в горле при простуде), лихорадке.

: "Ибупрофен" или "Парацетамол". Применяют при болях любой локализации (от головной до боли в горле при простуде), лихорадке. Антигистаминные . Если вы аллергик – возьмите с собой пачку "Лоратадина" или "Цетиризина".

. Если вы аллергик – возьмите с собой пачку "Лоратадина" или "Цетиризина". Антисептики . Хлоргексидин наиболее эффективен и безболезнен.

. Хлоргексидин наиболее эффективен и безболезнен. Солнцезащитный крем . Покупайте с SPF не менее 30. Солнце в горах еще опаснее, чем на пляже.

. Покупайте с SPF не менее 30. Солнце в горах еще опаснее, чем на пляже. Средство для обработки сгоревшей на солнце кожи и ожогов . Доказали свою эффективность лосьон "Алоэ Вера" и "Каламин". Пантенол при ожогах не помогает.

. Доказали свою эффективность лосьон "Алоэ Вера" и "Каламин". Пантенол при ожогах не помогает. Растворы для регидротации и Лоперамид . Диарея путешественника, пищевое отравление – частые спутники туриста. "Лоперамид" – антидиарейный препарат. Препятствует поносу. Использовать только как экстренную мера, если вы в дороге и не имеете доступа к туалету.

. Диарея путешественника, пищевое отравление – частые спутники туриста. "Лоперамид" – антидиарейный препарат. Препятствует поносу. Использовать только как экстренную мера, если вы в дороге и не имеете доступа к туалету. Перевязочные материалы . Бинты, пластырь. Эластичный бинт необходим при растяжениях и вывихах.

. Бинты, пластырь. Эластичный бинт необходим при растяжениях и вывихах. Перчатки медицинские нитриловые.

Нашатырь.

Если у вас есть личные медикаменты – обязательно берите их с собой.

11. Фонарик

Да, вы можете его ни разу не использовать. А еще он может спасти вам жизнь. В условиях плохой видимости человека значительно легче найти по свету. Ну и конечно, вы можете подсветить себе, чтобы не запутаться ночью в оттяжках палатки, когда будете идти в туалет, или чтобы найти нужную вещь в рюкзаке. А еще вы можете раскладывать палатку или готовить ужин в сумерках и светить фонариком. Можете просто его подвесить его к верху палатки и всей компанией поиграть в интересную игру. Желательно иметь налобный фонарик с задним красным маячком и несколькими режимами света.

12. Ремнабор.

Поход – это место, где не все вещи проходят проверку на прочность. Поэтому очень желательно иметь такие вещи, как:

скотч или изолента;

игла, нить;

шнуровки, веревки.

С помощью них вы сможете починить почти все, что не выдержит нагрузки.

Ну и наконец проверьте ваш рюкзак



Поход в горах/ Gorgany PRO

Помните, все, что вы возьмете – нести будете сами. Поэтому правильно упакуйте рюкзак.

Самые необходимые вещи, такие как карта, бутылка с водой, дождевик держите в карманах рюкзака, чтобы они всегда были наготове. Внешне может быть прикреплен также каремат. Самые легкие вещи должны располагаться внизу и в средней части рюкзака, которая прилегает к спине. Более тяжелые вещи следует складывать в средний отдел ближе к спине и сверху в шапку.

Легонько попрыгайте перед тем как отправляться, чтобы проверить, ничего ли не колотится, не звенит. Рюкзак не должен оттягивать вас назад или в сторону.

Автор: Ирина Ковальчук