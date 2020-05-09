Умер музыкант Литл Ричард – его называли отцом рок-н-ролла

Американский пианист и певец Литл Ричард умер сегодня, 9 мая. Ему было 87 лет. Сын музыканта Дэнни Пенниман объявил о смерти отца, однако отметил, что причина ныне неизвестна.

Как сообщает издание Rolling Stone, Литл Ричард, настоящее имя которого – Ричард Уэйн Пенниман, умер 9 мая 2020 года. Эту информацию подтвердил единственный сын музыканта Дэнни, который также занялся музыкой. Он не обнародовал причину смерти, ведь пока никаких обстоятельств установить не удалось. Литл Ричард ушел из жизни после успешной карьеры в возрасте 87 лет.

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Сейчас родные и близкие никак не комментируют потерю легенды рок-н-ролла.

BREAKING: Little Richard, rounding father of rock who broke musical barriers, dead at 87https://t.co/ooS1rEOe01 pic.twitter.com/B8b6Xv4aSJ — Yahoo News (@YahooNews) May 9, 2020

Литла Ричарда воспитывали в семье, в которой росли 12 детей. Его отец занимался продажей виски и всегда осуждал любовь сына к музыке. Он пел в церковном хоре, однако после обвинений папы в нетрадиционной сексуальной ориентации 13-летним мальчиком ушел из дома. Уже за два года Литл Ричард заключил первую сделку в своей музыкальной карьере.

Литл Ричард был одним из основателей рок-н-ролла. Расцвет его творчества пришелся на 1950-е годы, когда стиль только начал набирать популярность. Его хиты перепевали мировые легенды – The Beatles, Scorpions, Элвис Пресли и многие другие. Самые известные песни музыканта – "Tutti Frutti", "Long Tall Sally", "Lucille", "Keep A-Knockin". Сейчас их считают классикой рок-н-ролла.