Умер актер "Беверли-Хиллз, 90210" Люк Перри: появились детали его смерти

Смерть актера Люка Перри, наиболее известного по участию в молодежном сериале "Беверли-Хиллз, 90210" (Beverly Hills, 90210), всколыхнула весь мир. Инсайдеры западных СМИ решили рассказать детали, признавшись, что родственники звезды дали разрешение на отключение от аппаратов искусственного поддержания жизни.

Как сообщает US Magazine, 52-летний Люк Перри умер в госпитале в кругу своих ближайших родственников. В частности, на момент смерти голливудский актер был в окружении его детей, невесты Венди Мэдисон Бауэр, экс-жены Минни Шарп и мамы.

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По словам инсайдеров, после инсульта медики пытались стабилизировать состояние Люка Перри, подключив его к аппаратам искусственного поддержания жизни. Однако после 6 дней лечения актер не вышел из комы. После этого родственники Люка Перри приняли сложное решение: они подписали согласие на отключение аппаратов, которые помогали актеру жить почти неделю.

Близкие Люка надеялись, что его выведут из этого состояния примерно через 48 часов. Но он так и не оправился. Это было ужасно,

– рассказал инсайдер.

Голливудский актер умер за считанные секунды после отключения от всех аппаратов искусственного поддержания жизни. Произошло это в понедельник, 4 марта.

Что известно о госпитализации Люка Перри

Звезду сериала "Беверли-Хиллз, 90210" госпитализировали 27 февраля. Люку Перри стало плохо в его доме в Лос-Анджелесе, после чего близкие обратились за помощью в местный госпиталь. Медики сразу же диагностировали у Люка Перри инсульт и взялись за лечение.

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По стечению обстоятельств, голливудский актер попал именно в ту больницу, где когда-то шли съемки сериала "Ривердейл" (2017-2019). Кроме этого, инсульт Люка Перри произошел в день объявления телекомпанией Fox о перезапуске сериала "Беверли-Хиллз, 90210".

Родственники и представители актера подтвердили информацию о смерти актера 4 марта. 18-летняя дочь Люка Перри, Софи, отметила, что получает немалую поддержку от звездных коллег ее отца и сторонников, за что она очень благодарна. Девушка вернулась в США из Малави и успела попрощаться с Люком Перри.