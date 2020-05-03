Умер сценарист Джон Лафия: автор фильмов о кукле Чаки совершил самоубийство
Американский режиссер и сценарист Джон Лафия умер 29 апреля. Он покончил с собой в собственном доме в Лос-Анджелесе. На момент смерти ему было 63 года.
Как информирует издание Variety, 63-летний сценарист Джон Лафия совершил самоубийство и умер 29 апреля. Его нашли мертвым в имении в Лос-Анджелесе. О потере для мирового кинематографа сообщил коллега режиссера Дон Манчини, который стал соавтором фильмов ужасов о кукле-убийце по имени Чаки.
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"Мы опустошены от того, что из жизни ушел наш друг Джон Лафия. Он был важной частью семьи Чаки с самого начала. Джон был невероятно щедрым художником. Джон также был одним из самых интересных художников, которых я когда-либо встречал, и постоянно находился в творческом поиске", – отметил Дон Манчини.
Джон Лафия прославился в жанре ужасов и создал картины, которые достигли мирового успеха. Именно его авторству принадлежит легендарная фраза куклы Чаки: "Привет, я Чаки, хочешь поиграть?"
Фильмография Джона Лафии:
- "Детские игры"
- "Детские игры 2"
- "Голубая игуана"
- "Лучший друг человека"
- телевизионный фильм "Крысы"
- телесериал "Кошмары Фредди"