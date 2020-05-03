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Умер сценарист Джон Лафия: автор фильмов о кукле Чаки совершил самоубийство

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Умер Джон Лафия – автор фильмов Кукла Чаки повесился
Умер сценарист Джон Лафия / Фото из открытых источников

Американский режиссер и сценарист Джон Лафия умер 29 апреля. Он покончил с собой в собственном доме в Лос-Анджелесе. На момент смерти ему было 63 года.

Как информирует издание Variety, 63-летний сценарист Джон Лафия совершил самоубийство и умер 29 апреля. Его нашли мертвым в имении в Лос-Анджелесе. О потере для мирового кинематографа сообщил коллега режиссера Дон Манчини, который стал соавтором фильмов ужасов о кукле-убийце по имени Чаки.

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"Мы опустошены от того, что из жизни ушел наш друг Джон Лафия. Он был важной частью семьи Чаки с самого начала. Джон был невероятно щедрым художником. Джон также был одним из самых интересных художников, которых я когда-либо встречал, и постоянно находился в творческом поиске", – отметил Дон Манчини. 

 

Джон Лафия прославился в жанре ужасов и создал картины, которые достигли мирового успеха. Именно его авторству принадлежит легендарная фраза куклы Чаки: "Привет, я Чаки, хочешь поиграть?"

Фильмография Джона Лафии:

  • "Детские игры"
  • "Детские игры 2"
  • "Голубая игуана"
  • "Лучший друг человека"
  • телевизионный фильм "Крысы"
  • телесериал "Кошмары Фредди"
Автор: Марина Джура
Теги: Потери Новости LifeStyle LifeStyle
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