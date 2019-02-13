Как сделать валентинки своими руками: оригинальные идеи с видео

День святого Валентина – самый романтичный праздник в году. 14 февраля нужно как можно больше внимания обращать на мелочи, ведь именно они создают романтическую атмосферу дома. А что может быть лучше в этот день, как не валентинки? Как сделать валентинки своими руками – читайте в нашем материале и смотрите видео.

Конечно, проявлять свои чувства и заботу нужно ежедневно, но, кажется, 14 февраля – это особый день, когда даже воздух пропитан любовью. Подумать нужно не только о том, что подарить парню на День святого Валентина (или девушке), но и о том, как сделать этот день особенным. Можно не стесняться очень нежных и милых безделушек в виде валентинок или печенья в форме сердечек. 14 февраля можно себе это позволить!

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В нашем материале мы собрали только лучшие идеи для изготовления валентинок и декора на День святого Валентина. Забудьте о банальных вырезанных красных сердечках из картона, у нас есть несколько идей для вас получше!

Как сделать валентинки своими руками

Объемная 3D-валентинка

Для того, чтобы сделать такую валентинку, вам не нужен 3D-принтер или что-то сверхсложное. Только бумага, желательно плотная, степлер и желание! Плюс таких валентинокможно сделать действительно очень много и разместить в разных местах. Например, в ванной комнате, прикрепить к зеркалу, положить в карман и тому подобное. Таким образом ваша вторая половинка будет в течение дня находить милые послания от вас. Разве не замечательно?



Как сделать 3D-валентинку: видео

Валентинка pop-up

Техника pop-up – это создание объемных изображений из бумаги. Эта очень распространенная техника в детских книгах. Но чаще ее используют при изготовлении открыток.

Сделать такую открытку можно и самостоятельно. Для этого вам нужны только цветная бумага, ножницы и хорошее настроение.

Как сделать валентинку pop-up: видео

Валентинка из кристаллов

Помните, как в детстве мы "выращивали" кристаллы на палочках в соляном растворе? Эту же технику можно использовать и в этот раз!

Сделайте сердечно из цветной проволоки и поместите его в концентрированный соляной раствор (в теплую воду добавляйте постепенно соль до тех пор, пока она не перестанет растворяться). Остается подождать несколько дней, а чтобы сердечко "росло" быстрее, то меняйте раствор на новый каждые 2-3 дня.

Несмотря на свою простоту такая валентинка выглядит очень эффектно!



Валентинка из кристаллов своими руками на 14 февраля

Открытка-валентинка

Это, наверное, самый нежный вариант, который только можно придумать! На открытку наклейте свечи для торта, а вместо огня нарисуйте маленькие сердечки. Как вариант для подписи, можно написать что-то вроде такого: "Ты даришь мне свет каждый день".



Открытка-валентинка своими руками на 14 февраля

Однако с открыткой можно экспериментировать больше! Больше идей для открыток смотрите в видео.



Как сделать открытку на 14 февраля: видео

Гиковская валентинка в стиле пиксель-арт

Пиксель-арт – это вид цифровой живописи, где изображение формируются на уровне пикселей. Валентинка, выполненная в этом стиле, очень символична, если вы познакомились в Интернете, или ваша вторая половинка фанатеет от современных технологий.



Валентинка в стиле пиксель-арт своими руками

Такую валентинку можно поставить рядом с компьютером – улыбка будет появляться каждый раз, когда посмотришь на нее и вспомнишь о любимом человеке.

Небольшие советы: используйте качественную бумагу, острый канцелярский нож, и будьте терпеливы.



Как сделать валентинку в стиле пиксель-арт: видео

Валентинка-оригами

Для такой валентинки вам понадобится только бумага и немного терпения! Лучше выбирать не слишком плотную бумагу, чтобы с ней было легче работать – ведь вам придется много раз сгибать ее.

Как сделать валентинку-оригами своими руками на 14 февраля: видео

Магическая открытка на 14 февраля (открытка-фокус)

Для изготовления такой открытки вам понадобится тонкий картон, пленка, маркеры, ножницы, клей, линейка, простой карандаш. Но даже с помощью таких простых предметов можно создать настоящую магию!

Как сделать открытку-фокус на 14 февраля своими руками: видео

Сладкие валентинки

Такой вариант идеально подойдет тем, у кого вторая половинка любит сладости! К тому же, нет лучшего подарка, чем подарок сделанный своими руками! Тем более, когда речь идет о выпечке.

Это могут быть блинчики или вафли в форме сердечек на завтрак, или даже пирожное, печенье или целый торт. Для этого возьмите ваш любимый рецепт сладостей, но на этот раз выпекайте в форме сердца. Такая валентинка никого не оставит равнодушным!

Рецепт панкейков на День святого Валентина:

– мука 1 стакан;

– соль 1/2 ч.л.;

– сода 1/2 ч.л.;

– сахар 2 ст.л.;

– яйцо;

– кефир 1 стакан;

– сливочное масло 2 ст.л.



Панкейки в виде сердца на 14 февраля

Как приготовить панкейки в виде сердечек:



1. В миску насыпьте все сухие компоненты и добавьте яйцо. Вылейте в смесь кефир и растопленное сливочное масло, замешайте тесто. Оно должно быть немного гуще обычного тесто для блинов.

2. На прогретой сковороде жарьте панкейки с двух сторон – переворачивайте, как только на поверхности будут лопаться первые пузырьки.

3. Если у вас есть силиконовая форма в виде сердца, то положите ее на сковороду и заливайте внутрь тесто. Так у вас получатся ровные и одинаковые сердечка. Если же такой формы нет, тоже не беда. Нажарьте панкейки и сложите их друг на друга. И уже самостоятельно придайте им форму – аккуратно вырежьте сердце из всех панкейков одновременно.

4. Подавайте с медом, джемом, фруктами или орешками.

Также советуем попробовать испечь печенье-валентинки. Оно выглядит очень красиво и станет прекрасной альтернативой валентинке из бумаги.



Как сделать печенье-валентинки: видео

Открытка с объемным сердечком

Для открытки вам понадобится:

– картон красного цвета (по желанию возьмите другой цвет);

– кусочки картона белого и красного оттенков (можно использовать только один цвет):

– можно добавить ажурную салфетку, но не обязательно;

– ножницы;

– клей ПВА или двусторонний скотч.



Как сделать открытку-валентинку на 14 февраля

Как сделать открытку-валентинку с объемный сердечком:



1. Квадратный лист красного картона складываем пополам. Вырезаем из разных кусочков картона одинаковые сердечки. Можно добавить также сердечки из ажурной бумажной салфетки.

2. Все сердечки сгибайте вертикально пополам и вклейте друг в друга в месте сгиба. Объемное сердечко приклейте к открытке.





Как сделать открытку-валентинку на 14 февраля

3. Напишите или распечатайте надпись для открытки, вырежьте и сделайте для нее подкладку – кусочек картона. Можно добавить вырезанных бабочек или сердечки. Главное, не забыть написать теплые слова внутри открытки.

Куди спрятать валентинки на 14 февраля

Сделать валентинку – это еще полдела, нужно еще придумать, куда ее спрятать. Ведь хочется, чтобы это был настоящий сюрприз для любимого человека!

В коробке с хлопьями или в другом привычном продукте

Утро всегда начинается с завтрака. Пусть ваш любимый человек найдет валентинку на кухне. Например, в коробке с хлопьями или на бутылке с молоком. Еще, как вариант, можно приклеить валентинку на зеркало в ванной.



Куда спрятать валентинку: идеи

В перчатке или кармане

Положите валентинку в перчатку или карман куртки. Ваш любимый / любимая найдут их впоследствии, и мы уверены, что это будет приятный сюрприз.



Куда спрятать валентинку: идеи

Под крышкой ноутбука

Если ваш любимый или любимая работают за ноутбуком – спрячьте туда валентинку. Но это должны быть небольшие валентинки, ведь так можно испортить и открытку, и, возможно, повредить крышку самого компьютера.



Куда спрятать валентинку: идеи

Любите и будьте любимыми!