Адвокат Роман Кичко рассказал, о чем именно граждане обязаны сообщать ТЦК, пишет 24 Канал со ссылкой на "Украинское Радио".

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О чем надо сообщать ТЦК

Правила воинского учета обязывают сообщать об изменении персональных данных. Речь идет о многих пунктах. В частности: адрес, изменение семейного положения, смена места работы, получение какого-то уровня образования, приобретение инвалидности и другие сведения.

Роман Кичко отметил, что действительно, есть обязанность в течение 7 дней с момента изменения персональных данных сообщать об этом в ТЦК.

Также адвокат отметил, если не выполнена обязанность по уведомлению об их изменениях, то за это наступает административная ответственность.

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Кстати, правозащитник объяснил, за какие именно нарушения можно получить штраф от ТЦК.