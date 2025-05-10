Адвокат Роман Кичко розповів, про що саме громадяни зобов'язані повідомляти ТЦК, пише 24 Канал з посиланням на "Українське Радіо".

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Про що треба повідомляти ТЦК

Правила військового обліку зобов'язують повідомляти про зміну персональних даних. Йдеться про багато пунктів. Зокрема: адреса, зміна сімейного стану, зміна місця роботи, здобуття якогось рівня освіти, набуття інвалідності та інші відомості.

Роман Кичко зазначив, що дійсно, є обов'язок протягом 7 днів із моменту зміни персональних даних повідомляти про це в ТЦК.

Також адвокат наголосив, якщо не виконаний обов'язок щодо повідомлення про їхні зміни, то за це настає адміністративна відповідальність.

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До речі, правозахисник пояснив, за які саме порушення можна отримати штраф від ТЦК.