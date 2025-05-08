Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на адвокатське об'єднання "Бачинський і партнери".

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Що буде, якщо відмовитися від повістки

Є декілька видів повісток. Найчастіше військовозобов'язаних викликають, щоб поставити їх на військовий облік, оновити їхні облікові дані, направити їх на ВЛК та визначити рівень придатності до військової служби.

Очевидно, що у випадку відсутності військово-облікових документів взагалі, застарілих даних у них, неактуальної ВЛК є підставою для вручення військовозобов'язаному повістки на оновлення військово-облікових даних. Водночас, якщо ви переконані, що сповна виконали правила військового обліку, недавно оновили облікові дані, про що маєте відповідну відмітку та маєте штрих код для перевірки відповідної інформації в єдиному реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг" про наявність відстрочки від мобілізації, то підстав для вручення вам повістки немає,

– кажуть адвокати.

У такому випадку вони радять пояснити представникам ТЦК та СП, що людина має чинну відстрочку, а з моменту останнього візиту до ТЦК та СП облікові дані у неї не змінилися.

Хто може відмовитися від повістки:

якщо ви виключені з військового обліку;

якщо в документі вказані неправильні дані одержувача (повістка може бути адресована комусь іншому);

якщо повістку вручає не уповноважена на це особа;

якщо на повістці немає печатки ТЦК / підпису його керівника.

Але якщо військовозобов'язаний не оновив військово-облікові дані, він не має підстав для відмови від отримання повістки. Це розцінюють як порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію, а представники ТЦК та СП фіксують факт відмови від повістки.

"Складається відповідний акт про відмову від повістки. У такому акті військовозобов'язаний може зазначити причини відмови від повістки та підписатись. Якщо ж військовозобов'язаний відмовляється також підписувати акт та не бажає зазначати у ньому будь-що, то такий акт підписується свідками відмови від отримання повістки", – деталізують правники.

Після складання такого акту ТЦК та СП виносить постанову про притягнення людини до адміністративної відповідальності. Покарання може складати від 17 000 гривень до 25 500 гривень.

Наслідки відмови від повістки:

Якщо відмовитися від повістки на оновлення військово-облікових даних, можна отримати штраф.

Якщо відмовитися від повістки на проходження ВЛК або бойової (мобілізаційне розпорядження), тоді настає кримінальна відповідальність.

Утім, кількість відмов від повісток на оновлення військово-облікових даних не означає перехід від адміністративної до кримінальної відповідальності.