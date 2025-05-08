Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

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Что будет, если отказаться от повестки

Есть несколько видов повесток. Чаще всего военнообязанных вызывают, чтобы поставить их на воинский учет, обновить их учетные данные, направить их на ВВК и определить уровень пригодности к военной службе.

Очевидно, что в случае отсутствия военно-учетных документов вообще, устаревших данных в них, неактуальной ВВК является основанием для вручения военнообязанному повестки на обновление военно-учетных данных. В то же время, если вы убеждены, что вполне выполнили правила воинского учета, недавно обновили учетные данные, о чем имеете соответствующую отметку и имеете штрих код для проверки соответствующей информации в едином реестре военнообязанных "Оберіг" о наличии отсрочки от мобилизации, то оснований для вручения вам повестки нет,

– говорят адвокаты.

В таком случае они советуют объяснить представителям ТЦК и СП, что человек имеет действующую отсрочку, а с момента последнего визита в ТЦК и СП учетные данные у него не изменились.

Кто может отказаться от повестки:

если вы исключены из воинского учета;

если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-то другому);

если повестку вручает не уполномоченное на это лицо;

если на повестке нет печати ТЦК / подписи его руководителя.

Но если военнообязанный не обновил военно-учетные данные, он не имеет оснований для отказа от получения повестки. Это расценивают как нарушение правил воинского учета и законодательства о мобилизации, а представители ТЦК и СП фиксируют факт отказа от повестки.

"Составляется соответствующий акт об отказе от повестки. В таком акте военнообязанный может указать причины отказа от повестки и подписать. Если же военнообязанный отказывается также подписывать акт и не желает указывать в нем что-либо, то такой акт подписывается свидетелями отказа от получения повестки", – детализируют юристы.

После составления такого акта ТЦК и СП выносит постановление о привлечении человека к административной ответственности. Наказание может составлять от 17 000 гривен до 25 500 гривен.

Последствия отказа от повестки:

Если отказаться от повестки на обновление военно-учетных данных, можно получить штраф.

Если отказаться от повестки на прохождение ВВК или боевой (мобилизационное распоряжение), тогда наступает уголовная ответственность.

Впрочем, количество отказов от повесток на обновление военно-учетных данных не означает переход от административной к уголовной ответственности.