Изменится ли их вручение в мае, рассказали юристы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Факты ICTV".

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Как в мае будут вручать повестки

Юрист Адвокатского объединения Виннер Партнерс Анастасия Руденко напоминает, что повестки могут вручать лично работники:

ТЦК,

силовых структур,

органов местного самоуправления,

ОСМД,

руководители учебных заведений.

Не имеют права вручать повестки полицейские – они могут лишь сопровождать этот процесс.

Управляющая Адвокатским бюро Анна Даниэль также отметила, что закон четко не определяет места вручения повесток, а потому это может происходить, в частности, в следующих местах:

по адресу фактического или зарегистрированного места жительства;

на работе или в учебном заведении;

в общественных местах, сооружениях и других местах массового скопления людей;

в ТЦК и СП;

на блокпостах;

на пунктах пропуска через госграницу;

в транспорте.

Кроме этого, повестку могут прислать по почте, а именно заказным отправлением. Постановление Кабмина предусматривает, что заказные письма с пометкой "Повестка ТЦК" должны вручаться лично.

Если получатель отсутствует по указанному адресу, то работник почты должен позвонить ему или вложить сообщение о поступлении такого заказного письма в почтовый ящик.

Если в течение 3 рабочих дней получатель не явился по повестке, то работники почты делают отметку "Адресат отсутствует по указанному адресу", удостоверяя это подписью и оттиском. Не позднее следующего рабочего дня письмо возвращают отправителю.

Обратите внимание! Есть ряд случаев, когда мужчины призывного возраста должны самостоятельно появляться в ТЦК, не дожидаясь повестки. Это нужно, чтобы изменить место жительства в пределах Украины, выехать за границу не более чем на 3 дня, сообщить об изменении персональных данных или потерю военно-учетного документа, обновить данные с информацией в ТЦК и подтвердить право на отсрочку.