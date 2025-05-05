Повестки могут вручать представители ТЦК, органов власти, предприятий и разведывательных органов, передает 24 Канал.

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Когда в ТЦК нужно прийти без повестки

Мужчины от 18 до 60 лет должны прийти в военкомат для того, чтобы:

изменить место жительства в пределах Украины;

выехать за границу не более чем на 3 дня;

сообщить об изменении персональных данных;

сообщить об утрате военно-учетного документа;

обновить данные с информацией в ТЦК;

подтвердить право на отсрочку.

К слову, для граждан, которые самостоятельно прибыли в ТЦК и подлежат направлению на обучение, время явки в военкомат устанавливается в течение двух месяцев со дня прохождения ВВК.

В случае невыполнения этой обязанности в течение 60 дней руководитель ТЦК имеет право обратиться в полицию для административного задержания гражданина.