Повестки могут вручать представители ТЦК, органов власти, предприятий и разведывательных органов, передает 24 Канал.
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Когда в ТЦК нужно прийти без повестки
Мужчины от 18 до 60 лет должны прийти в военкомат для того, чтобы:
- изменить место жительства в пределах Украины;
- выехать за границу не более чем на 3 дня;
- сообщить об изменении персональных данных;
- сообщить об утрате военно-учетного документа;
- обновить данные с информацией в ТЦК;
- подтвердить право на отсрочку.
К слову, для граждан, которые самостоятельно прибыли в ТЦК и подлежат направлению на обучение, время явки в военкомат устанавливается в течение двух месяцев со дня прохождения ВВК.
В случае невыполнения этой обязанности в течение 60 дней руководитель ТЦК имеет право обратиться в полицию для административного задержания гражданина.