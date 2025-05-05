Повістки можуть вручати представники ТЦК, органів влади, підприємств та розвідувальних органів, передає 24 Канал.

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Коли до ТЦК потрібно прийти без повістки

Чоловіки від 18 до 60 років повинні прийти до військкомату для того, щоб:

змінити місце проживання в межах України;

виїхати за кордон не більше ніж на 3 дні;

повідомити про зміну персональних даних;

повідомити про втрату військово-облікового документа;

оновити дані з інформацією в ТЦК;

підтвердити право на відстрочку.

До слова, для громадян, які самостійно прибули до ТЦК та підлягають направленню на навчання, час явки до військкомату встановлюється протягом двох місяців з дня проходження ВЛК.

У разі невиконання цього обов'язку упродовж 60 днів керівник ТЦК має право звернутися до поліції для адміністративного затримання громадянина.