Повістки можуть вручати представники ТЦК, органів влади, підприємств та розвідувальних органів, передає 24 Канал.
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Коли до ТЦК потрібно прийти без повістки
Чоловіки від 18 до 60 років повинні прийти до військкомату для того, щоб:
- змінити місце проживання в межах України;
- виїхати за кордон не більше ніж на 3 дні;
- повідомити про зміну персональних даних;
- повідомити про втрату військово-облікового документа;
- оновити дані з інформацією в ТЦК;
- підтвердити право на відстрочку.
До слова, для громадян, які самостійно прибули до ТЦК та підлягають направленню на навчання, час явки до військкомату встановлюється протягом двох місяців з дня проходження ВЛК.
У разі невиконання цього обов'язку упродовж 60 днів керівник ТЦК має право звернутися до поліції для адміністративного затримання громадянина.