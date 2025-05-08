Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий юриста Дмитрия Франчука для "УНИАН".

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Когда нужно повторно проходить ВВК по статусу "непригоден к службе"

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Все мужчины, которые получают повестки, должны проходить военно-врачебную комиссию.

Юрист Дмитрий Франчук разъяснил, если у человека есть официальное заключение ВВК, подтверждающее статус "непригоден" и выданное не более 12 месяцев назад, то повторно проходить комиссию не нужно.

Иногда представители ТЦК могут сомневаться в актуальности или подлинности заключения ВВК, и это может стать основанием для прохождения комиссии снова,

– отметил Франчук.

Также юрист отметил, что на 2025 год законодательством не предусмотрена возможность прохождения ВВК дистанционно.

К слову, Кабмин Украины изменил правила прохождения военно-врачебной комиссии, позволив получить электронное направление без подписи руководителя ТЦК.

Изменения также усиливают защиту прав людей с инвалидностью и уточняют документы для отсрочки женщинам и мужчинам с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет.